Castilla-La Mancha prepara diez nuevas deducciones fiscales para el medio rural en su presupuesto de 2027

Emiliano García-Page ha participado en un acto en la localidad de Jadraque (Guadalajara). JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado diez nuevas deducciones fiscales para los presupuestos de la Junta de Comunidades para el ejercicio de 2027 relacionadas con el desarrollo de los servicios públicos en el mundo rural.

El objetivo de la Administración regional es "que el gasto público de la comunidad autónoma vaya donde se necesita en relación proporcional a las necesidades". Las directrices de la inversión apuestan "mucho más por los núcleos rurales que por los urbanos, sin descuidar ningún derecho", ha comentado el jefe del Ejecutivo regional.

"En definitiva, compensamos las brechas que se producen: en la geografía, en el clima o en tantas cosas", ha afirmado Page en un acto institucional celebrado en Jadraque, Guadalajara.

El máximo representante político del Ejecutivo autonómico ha reivindicado el haber "aprobado más deducciones que nadie" y ha avanzado que en otoño, cuando se tramite el presupuesto regional para el próximo ejercicio, se plantearán una decena de nuevas desgravaciones fiscales.

"Tener que mantener los mismos servicios para poca gente es bastante más caro que tener esos servicios públicos para dar más servicio", ha subrayado.

Para Page, atender la sanidad o la dependencia en todo el territorio autonómico supone "un problema de equilibrio y por eso tenemos mucho interés en que se consolide", ha afirmado. Entretanto, se ha marcado como reto de región el consolidar la estrategia emprendida durante sus mandatos.

Además, el toledano ha subrayado los beneficios que ha traído la ley contra la despoblación, de cuya entrada en vigor se cumplen ahora cinco años y que se convirtió en la primera ley de todo el país para hacer frente a este fenómeno demográfico.