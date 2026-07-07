Salen a subasta tres fincas de Guadalajara valoradas en 2,8 millones de euros con un descuento del 90%

La plataforma de subastas Escrapalia ha lanzado otra ganga inmobiliaria. Se trata de tres fincas de más de 30.000 metros cuadrados de suelo urbanizable de uso residencial en la localidad de Horche (Guadalajara) con un descuento del 90%.

Las tres parcelas, valoradas en 2,8 millones de euros y ubicadas en los sectores 26 y 27 del municipio alcarreño de 3.100 habitantes, salen a puja por 275.000 euros. Además, disponen de una edificabilidad calculada de 18.000 metros cuadrados, aunque las obras de urbanización no han concluido.

Esta oportunidad permanecerá disponible hasta el 24 de agosto y se enmarca dentro de la fase final de liquidación de Reyal Urbis, uno de los gigantes del sector inmobiliario en España que entró en concurso de acreedores en 2013.

Las tres parcelas que salen a subasta en Horche (Guadalajara). Escrapalia

Aquellos interesados en participar en la subasta deberán abonar un depósito de garantía de más de 56.000 euros, cantidad que será devuelta a quienes no resulten ganadores. Para el mejor postor, dicha cifra se computará como parte del precio final de venta.

Junto a estas tres fincas, el portal ha puesto en venta otros cinco activos de suelo no urbanizable en Arganda del Rey (Madrid), Sueca (València), e Isla Cristina (Huelva) y un trastero en León. En su conjunto, estos más de 140.000 metros cuadrados parten de casi 1,1 millón de euros, lo que supone un descuento del 84% debido a que están valorados en ocho millones.

Escrapalia ha licitado 186 activos inmobiliarios procedentes de la liquidación de Reyal Urbis que sigue en curso. Estos nuevos terrenos en Horche son una excelente opción para acceder a parcelas urbanizables a un precio notablemente inferior (hasta un 90%).