Quiénes son Ramón y Agustín Olivares, los hermanos de Campo de Criptana con una deuda de 36 millones cada uno

Los hermanos Ramón y Agustín Olivares Garrigos, empresarios de Campo de Criptana (Ciudad Real) continúan a la cabeza del ranking de personas más endeudadas de España, con 36,83 millones de euros de deuda cada uno.

Así lo refleja el listado de grandes morosos que este martes ha dado a conocer la Agencia Tributaria, con las empresas y personas que al cierre del año 2025 adeudaban más de 600.000 euros a Hacienda.

Pero, ¿quiénes son Ramón y Agustín Olivares? Según Newtral, ambos nacieron en la época de los 60 en Campo de Criptana y llegaron a liderar hasta 13 empresas, todas ellas vinculadas con la construcción y el mercado inmobiliario.

Su primera aparición pública se dio en 2009, en la web de su empresa llamada 'Oligarry Construcción', fundada en 1992, que comenzó dedicándose a proyectos de "menor envergadura" para terminar construyendo "viviendas de lujo".

Según un dossier que publicaron en su web, se detalla que la empresa había edificado cientos de viviendas en Ciudad Real, llegando a construir un bloque de 256 inmuebles en Valdepeñas. Además, su actividad económica no solo se limitaba a edificios residenciales, ya que el grupo llegó a rehabilitar joyas arquitectónicas como el Palacio Infante Don Juan Manuel de Belmonte (Cuenca).

Sin embargo, en 2008 explotó la burbuja inmobiliaria y la compañía empezó a tener pérdidas, pasando de 1,6 millones de beneficios en 2009 a 924.000 euros en pérdidas al cierre de 2012.

Tras la petición de varios préstamos y una aventura de la empresa por Panamá, que terminó con la suspensión por morosidad, el grupo entró en concurso de acreedores.

Más allá del Grupo Oligarry, los hermanos tuvieron más negocios, como la compañía Vivienda y Bienestar SA, que también aparece en la lista de Hacienda con una deuda de 36 millones. Esta cantidad se suma de forma conjunta a los 36,8 millones de euros de deuda de cada uno.

Morosos conocidos

La lista que Hacienda ha hecho pública este martes incluye nombres de sociedades y personas muy conocidas. Entre las empresas, llama la atención el Aeropuerto de Ciudad Real, que ha elevado su deuda hasta los 6,6 millones de euros.

Asimismo, aparecen personas como la presentadora Patricia Conde, con 714.615 euros de deuda; el colaborador televisivo Kiko Matamoros, con 600.740 euros; el banquero Mario Conde, con 1,92 millones; la actriz Paz Vega, con 1,84 millones; la cantante Isabel Pantoja, con 1,27 millones; o Bertín Osborne, con 830.000 euros.