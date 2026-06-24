El ICEX calcula que las exportaciones subirán un 8,4 % en Castilla-La Mancha y rozarán los 12.100 millones en 2026

Las exportaciones de Castilla-La Mancha alcanzarán los 12.100 millones de euros en 2026, lo que supone un incremento del 8,4 % respecto al año anterior, según las previsiones del informe La economía internacional de Castilla-La Mancha 2025-2026.

El estudio presentado este miércoles en Toledo por el director territorial del ICEX España Exportación e Inversiones, Pedro Antonio Morejón dibuja un escenario de crecimiento del comercio exterior regional en un contexto internacional marcado por la "máxima incertidumbre", la inestabilidad geopolítica y la persistencia de desequilibrios en los mercados de energía, materias primas y componentes industriales.

A pesar de ello, Morejón ha destacado la "enorme fortaleza" del tejido exportador castellanomanchego, que mantiene una tendencia positiva apoyada en la diversificación sectorial y la apertura a nuevos mercados.

En paralelo al crecimiento de las exportaciones, las importaciones de la región se situarán en torno a los 17.700 millones de euros, lo que representa un ligero descenso del 0,5 %. Esta evolución permitirá reducir el déficit comercial hasta los 5.600 millones de euros, aproximadamente mil millones menos que en el ejercicio anterior, mejorando así el equilibrio exterior de la economía regional.

Comportamiento desigual

En el conjunto de España, las exportaciones podrían alcanzar los 393.400 millones de euros, con un crecimiento del 1,6 %, mientras que las importaciones se situarían en 432.100 millones, lo que supondría una reducción del déficit comercial nacional superior al 30 %, favorecida en parte por la normalización de los precios energéticos.

El comportamiento exportador será desigual dentro de la comunidad autónoma, Toledo liderará el crecimiento con un aumento del 20,9 %, hasta alcanzar los 4.060 millones de euros, impulsada por la diversificación de su tejido industrial y exportador.

Le seguirá Guadalajara, con un incremento del 15,2% hasta los 3.540 millones, también apoyada en una estructura productiva más diversificada y conectada con cadenas logísticas internacionales.

Por su parte, Ciudad Real crecerá un 5,6 %, alcanzando los 2.500 millones de euros, gracias a la recuperación del sector agroalimentario y al impulso de actividades energéticas emergentes, como el hidrógeno. En el lado contrario, Albacete experimentará un descenso del 12,6 %, hasta los 1.380 millones de euros, condicionado por las dificultades del sector del calzado y la automoción en los mercados europeos.

La caída más pronunciada se registrará en Cuenca, con un retroceso superior al 21 %, hasta los 620 millones, debido principalmente al descenso de las exportaciones cárnicas tras la desaparición de la peste porcina en China y la pérdida de dinamismo en determinados mercados.

Datos por sectores y países

Por sectores, los más relevantes en el primer tramo de 2026 serán las máquinas y aparatos mecánicos, con un crecimiento del 13,6 %, seguidos de los aparatos y material eléctrico, que aumentan un 10,1 %. En contraste, las bebidas (excepto zumos) registrarán un descenso del 7,9%, reflejando la heterogeneidad del comportamiento exportador regional.

El informe también advierte de la situación compleja de sectores tradicionales como el vino, los bienes de equipo, la automoción o el calzado, este último especialmente afectado por la presión arancelaria en mercados como el estadounidense.

En cuanto a los destinos internacionales, Portugal se mantiene como principal comprador de productos castellanomanchegos, con un incremento cercano al 16 %. Le siguen Francia, Alemania e Italia, que completan el núcleo europeo de mayor relevancia.

Fuera del continente, destaca el ascenso de China, que se sitúa en la quinta posición con un aumento superior al 46 %, consolidándose como un mercado estratégico pese a la volatilidad global. También sobresale México, con un incremento del 62 %, así como los países del Golfo, donde Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí registran subidas superiores al 20 % y al 90 %, respectivamente.

En el continente africano, Egipto destaca con un crecimiento superior al 100 %, mientras que otros mercados presentan comportamientos mixtos: Japón cae un 28,2 %, Reino Unido retrocede un 11 % y Argelia desciende un 14 %. Marruecos también pierde peso, mientras que Corea del Sur se mantiene prácticamente estable.

Pese a las incertidumbres, el ICEX concluye que el sector exterior de Castilla-La Mancha mantiene una trayectoria positiva, impulsada por la capacidad de adaptación de sus empresas, la diversificación de mercados y el avance de nuevos sectores industriales. El reto, según el organismo, será consolidar este crecimiento en un entorno global cada vez más competitivo y cambiante.