Fundación Eurocaja Rural se suma al partido solidario 'Leyendas de Fútbol' para apoyar la lucha contra la ELA

Fundación Eurocaja Rural ha participado esta mañana en el acto de presentación del partido solidario de 'Leyendas del Fútbol', que se disputará en el Príncipe Felipe de Cáceres el 20 de junio para recaudar fondos en la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica y donde se darán cita reconocidas figuras del fútbol español.

El objetivo de esta iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, en colaboración con Fundación Eurocaja Rural, es visibilizar la realidad de las personas afectadas por la ELA, reafirmando el firme compromiso de las instituciones públicas y entidades privadas con las causas sociales y, en particular, contra esta enfermedad degenerativa.

Esta acción se enmarca en un proyecto conjunto orientado a visibilizar la realidad de las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), al tiempo que busca movilizar a la ciudadanía para recaudar fondos que contribuyan a mejorar la atención, el acompañamiento y la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

En la presentación del partido solidario ha participado la gerente de Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez, quien ha destacado la labor de ELA Extremadura y subrayado la importancia de desarrollar este tipo de iniciativas:

"Queremos que Cáceres se tiña de verde. Cada vez que apoyamos un evento, los enfermos y sus familiares nos dicen que sienten que no están solos. Tenemos que hacer que se sientan arropados, apoyados y queridos en una travesía tan dura como es esta enfermedad".

Esta iniciativa solidaria refleja el firme compromiso de Eurocaja Rural y su Fundación con la sociedad y, especialmente, poniendo en valor la importancia de la implicación colectiva para dar visibilidad y apoyo a las personas afectadas por ELA y sus familiares.

Significar que Fundación Eurocaja Rural recaudó en su última edición de la Carrera Solidaria contra la ELA 103.400 euros y fue un éxito de participación con más de 5.300 inscripciones. La recaudación obtenida fue íntegramente donada a las ocho entidades beneficiarias de esta acción solidaria.

En el acto también han participado el concejal del Ayuntamiento de Cáceres, Emilio Borrega, acompañado por el diputado de Deportes, Pablo Miguel López; el director general de Infraestructuras Deportivas de la Junta, Jaime Jabato; el futbolista Manolo Sánchez; el presidente del CP Cacereño, Carlos Ordoñez; y en representación de ELA Extremadura, Rubén Checa, quienes han animado a los cacereños y extremeños a disfrutar de esta fiesta solidaria del fútbol para apoyar a esta asociación. Igualmente, han respaldado esta acción la directora territorial de Eurocaja Rural en Extremadura, Trinidad Talavera, y el director de la oficina de la entidad financiera en Cáceres, Alfonso Baños.