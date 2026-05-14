Fedeto premia a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha por su "tratamiento informativo de la economía"

La trigésima edición de los galardones empresariales de Fedeto ha reconocido el trabajo de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

La federación empresarial de Toledo (Fedeto) ha distinguido a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha como medio de comunicación del año. La patronal ha reconocido al medio más leído de la región con uno de sus Galardones Empresariales, unos honores que se entregarán el próximo 29 de mayo.

El premio de la categoría de comunicación, patrocinado por Grupo Tangente, ha ensalzado el "tratamiento informativo y divulgativo de informaciones empresariales, de coyuntura económica y laboral" que hace el periódico que preside Esther Esteban y dirige Alberto Morlanes.

Además, Fedeto ha destacado la "implicación mediática en la sociedad de Toledo" de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, una cabecera que celebra este año su vigésimo aniversario

La patronal ya reconoció en 2013 a este medio, entonces con la antigua denominación de El Digital de Castilla-La Mancha.

Además de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Fedeto ha reconocido a Stulz, compañía radicada en Esquivias, como mejor empresa. Del mismo modo, Carmen Herranz —de Illescas— y Pedro Durán —de Talavera de la Reina— han sido galardonados con los premios empresaria y empresario del año, respectivamente.

Asimismo, Moisés Serrano —de Toledo— ha sido valorado como joven empresario y el Grupo Alicen Airin, radicado en Navahermosa, como empresa familiar.

La empresa Reypama Agraria, de Borox, ha sido premiada por su proyección nacional, y Tecnoincar Toledo, de Alcabón, por su proyección internacional.

La sociedad Emcesa, radicada en Casarrubios del Monte, ha ameritado el premio a la calidad 2026; el galardón a la innovación ha recaído en Industrias Duero, de Toledo. Además, la planta FM Logistic Ibérica, en Illescas, ha ganado el premio al entorno de trabajo seguro y saludable.

Joma, el gigante del equipamiento deportivo de Portillo, ha sido agraciada con el premio a la responsabilidad social corporativa. La Asociación de Comercio de la Provincia de Toledo ha sido condecorada como mejor organización empresarial; Down Toledo, como institución social. El reconocimiento institucional ha sido para la catedral primada en su octavo centenario.

El presidente del jurado, Carlos Ángel Devia —a la sazón subdelegado del Gobierno en Toledo— ha leído el acta de premiación. El máximo responsable de la patronal, Javier de Antonio, ha valorado a estos premios como un "acto de homenaje y reconocimiento" a los empresarios de la provincia.

La gala en la que se entregarán los 16 galardones se celebrará en la finca Los Lavaderos de Rojas y será en favor de la Asociación de Personas con Autismo de Toledo (APAT).