CaixaBank y el GAL Sierra del Segura lanzan 'Tierra de Oportunidades' para fomentar el emprendimiento y el empleo

CaixaBank y el Grupo de Acción Local Sierra del Segura han lanzado una nueva edición del programa 'Tierra de Oportunidades', una iniciativa destinada a fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas.

Esta edición, que estará abierta del 14 de mayo al 4 de junio, reconocerá proyectos rurales innovadores, sostenibles y con capacidad de atraer y retener talento, así como de crear nuevas oportunidades laborales en áreas que enfrentan desafíos demográficos significativos, según ha informado Caixabank por nota de prensa.

Se trata del cuarto año consecutivo que el Grupo de Acción Local Sierra del Segura colabora con CaixaBank para potenciar la cultura emprendedora en el territorio apoyando iniciativas y proyectos de emprendimiento en cualquier sector y actividad económica.

En esta convocatoria podrán participar emprendedores cuya actividad se desarrolle en cualquiera de los 12 municipios que conforman el ámbito de actuación de Sierra del Segura y que facturen menos de 300.000 euros al año.

Los proyectos ganadores recibirán ayudas de 1.000 euros, se incorporarán a un programa de mentorización y acompañamiento personalizado en colaboración con mentores especialistas de Voluntariado CaixaBank y accederán al 'Reto de Tierra de Oportunidades', una iniciativa de ámbito nacional en colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent, que ofrece visibilidad, acompañamiento y nuevas oportunidades de crecimiento a emprendedores rurales.

Los ganadores podrán optar, además, a ser uno de los proyectos presentados en la plataforma U4Impact para que un estudiante universitario realice su Trabajo de Fin de Grado (TFG) sobre algún reto de su empresa o emprendimiento.

Asimismo, CaixaBank ha puesto en marcha una plataforma común, www.caixabank.es/tierradeoportunidades, que generará comunidad entre todos los emprendedores.

El jurado, cuyo fallo se conocerá antes del 30 de junio, valorará aspectos como el riesgo de despoblación, el carácter innovador del producto o servicio, el impacto social y potencial de creación de empleo, el potencial de crecimiento o réplica, el perfil y trayectoria del equipo emprendedor y la viabilidad y sostenibilidad económica del proyecto.

El plazo para presentar las candidaturas finalizará el próximo 4 de junio a las 17.00 horas.

Las bases completas de la convocatoria 'Tierra de Oportunidades' pueden consultarse en https://www.tierradeoportunidades.caixabank.com/documents/d/... .

El presidente del GAL Sierra del Segura, Federico Moreno, ha animado a emprendedores y emprendedoras de la comarca a "participar en esta interesante iniciativa que les ayudará a adquirir visibilidad y promoción, además de mejorar su competitividad y de poner en valor el enorme potencial y las numerosas oportunidades que existen en nuestros pueblos".

Moreno ha dado las gracias a CaixaBank "por seguir apoyando al medio rural, a la comarca de la Sierra del Segura y a sus emprendedores con programas como Tierra de Oportunidades" y ha resaltado que "el medio rural necesita la ayuda de entidades comprometidas con el emprendimiento y el desarrollo rural como CaixaBank".