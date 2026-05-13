Castilla-La Mancha generará más de 33.200 contratos durante la campaña de verano: los perfiles más buscados

Castilla-La Mancha generará 33.230 contratos durante la campaña de verano de 2026, lo que supone un incremento del 12,2% respecto al año anterior, cuando se firmaron 29.625 contratos. Hostelería y restauración aglutinarán la mayor parte de estas nuevas altas.

Así lo reflejan las previsiones de la empresa Randstad, en cuyo informe detalla que este crecimiento se sitúa en línea con la media nacional (12,2%), dentro de un contexto de aumento generalizado de la contratación en todas las comunidades autónomas.

Por provincias, Toledo liderará la contratación con 11.975 contratos, seguida de Guadalajara (7.020), Ciudad Real (5.880) y Albacete (5.525), mientras que Cuenca alcanzará los 2.830 contratos. En conjunto, todas las provincias registrarán una evolución positiva durante esta campaña estival.

A nivel nacional, la campaña de verano generará 790.245 contrataciones, lo que supone un incremento del 12,2% respecto al año anterior, cuando se registraron 704.435 contratos.

En este contexto, Castilla-La Mancha se sitúa en una posición intermedia en términos de volumen, similar a País Vasco (35.655), Castilla y León (35.435) e Islas Baleares (33.980), aunque lejos de las regiones con mayor peso, como Andalucía (142.480), Cataluña (121.325) o Comunidad de Madrid (102.740).

En conjunto, estas tres regiones concentrarán cerca de la mitad de las contrataciones que se realizarán en todo el país durante esta campaña.

En cuanto al crecimiento porcentual, destacan comunidades como Islas Baleares (+17,2%), seguida de Andalucía (+13,2%) y Navarra (+13,2%). En este contexto, Castilla-La Mancha presenta un crecimiento alineado con la media nacional, con un incremento del 12,2%.

Perfiles más demandados

Al igual que ocurre en el conjunto del país, el sector de la hostelería y restauración concentrará la mayor parte de las contrataciones previstas durante la campaña de verano. A nivel nacional, este sector generará 389.330 contratos, lo que representa cerca del 49,3% del total, con un crecimiento del 24% respecto a 2025. En segundo lugar, se sitúa el sector del transporte y la logística, que generará 219.720 contratos (27,8% del total), aunque registra un descenso del 5,1%.

Por su parte, el comercio aportará 152.105 contratos, lo que supone el 19,2% del total, con un crecimiento del 10,6%. Finalmente, el sector de ocio y entretenimiento registrará 29.090 contratos, con el mayor incremento relativo (+35,1%), impulsado por eventos y actividades estivales.