Castilla-La Mancha moviliza 500 millones para vivienda hasta 2030: se levantarán 2.500 nuevas con alguna protección

La Junta de Castilla-La Mancha movilizará 500 millones de euros para impulsar, entre otras medidas para aliviar al sector inmobiliario, la construcción de unas 2.500 nuevas viviendas con algún grado de protección hasta 2030. Casi la mitad de la oferta se concentrará en el barrio del Polígono de la capital regional.

El presidente regional, Emiliano García-Page, y el consejero de Fomento, Nacho Hernando, han presentado este miércoles en Toledo la estrategia regional de vivienda, un plan estructurado en cuatro ejes: más oferta, nuevas líneas de rehabilitación, ayudas al acceso y cambios legislativos para la disponibilidad de suelo.

La propuesta del Gobierno autonómico, un idea que aúna 32 medidas y se prolongará hasta 2030, aporta "aire fresco en un debate que está absolutamente colapsado y es víctima de la precariedad política que se vive en España", ha asegurado su máximo dirigente.

Por su parte, Hernando ha recordado que la tensión en los mercados de la compraventa y el alquiler "no es fruto de la especulación, sino de la escasez". Para ello, su Ejecutivo se ha comprometido a aportar 135 millones para financiar, en proporciones mayoritarias —el resto lo aportará el Estado—, nuevas promociones de vivienda protegida.

La principal beneficiada será Toledo. Hasta 1.150 nuevos hogares se levantarán en el Polígono, el distrito más poblado de la ciudad. La distribución planteada incluye 231 casas en dos parcelas en la calle Río Boladíez.

El resto se levantará en diferentes parcelas que la empresa pública de gestión de infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) tiene en la zona. Además, Fomento y el Ayuntamiento mantienen "conversaciones" para recuperar los terrenos colindantes a la antigua 'ele' —un viejo barrio de 48 viviendas sociales— y aprovecharlos para construir.

El Gobierno regional prevé ayudar a erigir otras 172 viviendas de protección oficial para venta en la localidad de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Además, en el centro de Ciudad Real habrá 120 nuevos espacios residenciales en los edificios de la Junta que queden vacíos cuando finalicen las obras del nuevo centro de servicios de la Administración regional en esta capital de provincia, "una decisión potente".

La Junta se ha embarcado en diferentes negociaciones para construir vivienda en el resto de las capitales de la región, una opción para la que requieren la "necesaria colaboración" de las entidades locales.

El complejo del boom inmobiliario

Page ha recordado que la vivienda tiene un doble cariz. "Es un derecho, pero también un bien de mercado". Por tanto, confrontar ambos sentidos, una actitud que según el jefe del Ejecutivo regional caracteriza a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez y que "no conduce a nada".

La intervención de la administración en este mercado se antoja indeseable para Page. "No podemos, ni mucho menos, pensar que esto es un régimen soviético donde todo lo que tiene que hacer el Estado: sería un modelo absurdo, de idiotas", ha proclamado.

"España lleva tiempo acomplejada muchísimo tiempo con el problema del urbanismo, con la crisis de la burbuja inmobiliaria", ha aseverado. La receta de la región apuesta por desbordar los "puros parches" con que se atiende un reto que acumula lustros de demora.

No obstante, ha mostrado confianza en que la situación actual "tiene arreglo" y comprensión con el "enfado de mucha gente". El líder regional se ha referido a la estrechez que define hoy al mercado inmobiliario como otro "cuello de botella que puede estrangular el crecimiento económico".

Desde el Gobierno regional reconocen como problema la magra oferta de pisos disponible, una situación que impide la llegada de trabajadores a los lugares donde es más difícil encontrar una solución habitacional. "Que la mano de obra no tenga donde vivir", ha relatado Page, emerge como un factor de distorsión de la buena marcha de la economía.

Más allá de la inversión directa

Por su parte, Hernando ha recordado la expedición de "más de 18.300 visados de obra nueva en Castilla-La Mancha" en los últimos tres años, un volumen que supera los 10.000 previstos.

En el ámbito de las ayudas a la rehabilitación, ha apuntado a la movilización de hasta "30 millones de euros también de los fondos Feder que nos permitirá rehabilitar otras 1.000 viviendas en Castilla-La Mancha", una cantidad que se sumará a los 120 millones que ya han permitido la rehabilitación de unas 4.500 unidades.

Estas actuaciones de remozado no solo están orientadas a la mejora de la eficiencia energética, sino también de la accesibilidad, una cuestión para la que se planteará en septiembre una nueva línea dotada con 7 millones.

Asimismo, el titular de Fomento ha desgranado las modificaciones normativas que facilitarán la construcción de vivienda, entre las que ha destacado el establecimiento del Plan de Renovación y Regeneración Urbana, un marco destinado a agilizar la tramitación.

Esta iniciativa contempla el establecimiento de "un único acto administrativo que concentra el cambio de planeamiento, el programa de actuación urbanística y el otorgamiento de licencia de obra". Este trámite administrativo, vinculado a la Administración regional, "va a aliviar mucho la carga de trabajo de pequeños municipios", ha indicado.

En cuanto a las acciones no incluidas en el Plan de Vivienda estatal, Hernando ha destacado el aval para los créditos de ese 20 % que las entidades financieras no facilitan al conceder una hipoteca. La medida permitirá "llegar incluso hasta un 100 % de financiación" e irá acompañada de una ayuda para que "los intereses asociados a ese 20 %" sean del 0 %.

El consejero ha animado a los diputados de PP y Vox a que "voten a favor" de este mecanismo de financiación en las Cortes regionales. "Tendría que apoyar o si no explicar el por qué quieren impedir el que sea más fácil para la gente joven de nuestra región el poder adquirir una vivienda con esta medida tan pionera", ha afirmado.