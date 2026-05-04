Los impuestos que Paco Núñez reducirá si quita el Gobierno a Page: de la deflactación del IRPF a la retirada del canon del agua

El PP de Castilla-La Mancha ha esbozado una profunda propuesta de reforma fiscal para "devolver" a los vecinos de la región la "capacidad de disponer de su propio esfuerzo", ha subrayado Paco Núñez. El plan del principal partido de la oposición incluye mejoras en seis impuestos diferentes.

El Foro de Fiscalidad que ha organizado el PP regional en Albacete ha abundado en la necesidad de mejorar las condiciones de las familias y pymes a través de un marco tributario que suponga "menos carga fiscal, más crecimiento económico y más oportunidades".

La idea del PP respecto a los impuestos, una propuesta que llevarán este jueves a las Cortes regionales y que integrarán en su programa electoral para 2027, parte del concepto de que "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de cada ciudadano".

Para Núñez, la ejecución de este compromiso permitirá a los castellanomanchegos "vivir con más tranquilidad". Su iniciativa apuesta por aliviar la carga del tramo autonómico del IRPF, rebajar sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y patrimonio, además de la supresión del canon del agua.

La principal formación de la oposición regional también ha arremetido contra el Gobierno de Emiliano García-Page, a quien corresponsabiliza —junto a Pedro Sánchez— de la creciente presión fiscal. "Vivimos un momento de máxima recaudación, pero ese aumento no se traduce en una mejora proporcional de los servicios públicos", han denunciado.

Núñez ha cifrado en unos 1.000 millones de euros el "exceso de recaudación como consecuencia de la inflación en Castilla-La Mancha" el pasado año. Sin embargo, este importe "no ha venido acompañado de una mejora en el bienestar", ha lamentado.

El PP ha advertido del aumento "exponencial" de los ingresos del erario, sin que ese alza suponga "una mejora proporcional en los servicios públicos, la sanidad, la educación, las políticas sociales o el tejido productivo".

La mayor recaudación no ha supuesto la reducción de la "brecha de oportunidades" en la región. Entretanto, el alza de la inflación —"más de 30 % desde la llegada del PSOE al Gobierno autonómico"— se ha traducido en una subida "silenciosa e injusta" del impuesto sobre la renta.

"Los castellanomanchegos no son más ricos, pero pagan como si lo fueran", ha aseverado Núñez, quien ha criticado que la combinación de precios en escalada e impuestos sin ajustar se haya cebado con las rentas medias y bajas.

Desde el PP de Castilla-La Mancha se ha planteado un cambio inspirado en las políticas que aplican otras comunidades autónomas gobernadas por el partido que preside Alberto Núñez Feijóo. "No es un debate técnico, es un debate político: decidir si queremos castigar el esfuerzo o incentivarlo", ha remarcado Núñez.

Las mejoras previstas