Page convoca a la patronal y los sindicatos a huir de la "trampa" del populismo y "recuperar la normalidad perdida"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha propuesto a las patronales y los sindicatos evitar la "trampa" del populismo, una ola que "se ha colado a raíz de la crisis de 2008", causa un distanciamiento entre los grandes actores de la vida pública y repercute de forma negativa en los ciudadanos.

Durante la inauguración de un foro sobre comercio organizado por la CEOE y celebrado en el Palacio de Congresos de Toledo, Page ha advertido de "un populismo barato y demagógico" cuyos efectos "son nocivos y tóxicos".

El jefe del Ejecutivo regional ha detallado la existencia de un populismo social, un populismo en las instituciones y un populismo territorial "que es propio de España". Al respecto, ha convocado a empresarios y representantes de los trabajadores a "desterrar" todas las variedades demagógicas y "recuperar el espacio de normalidad perdido".

Page les ha pedido rescatar "el sentido común, la seriedad y, si me lo permiten, el aburrimiento". El líder regional se ha aferrado a los buenos datos de la economía para subrayar que "no existe motivo para que se enfrenten las familias, ni la gente".

En todo caso, ha criticado los efectos del cortoplacismo. "Si se está pensando solo en llegar a mañana o al fin de semana, hacerlo con el horizonte de los próximos cinco años es difícil", ha comentado.

La apuesta del toledano en favor de "darle brillo a las instituciones" se nutre de su deseo de "que acierten ustedes en sus reflexiones y que con ello se pueda contribuir —literalmente— a recuperar una cierta normalidad".

En su discurso, Page ha remarcado su "optimismo de país" y ha valorado los indicadores macroeconómicos en los que Castilla-La Mancha se sitúa en posiciones delanteras. La inversión extranjera por habitante, la creación de empresas o las exportaciones han sido algunas de las categorías aludidas.

Además, se ha felicitado por "el recorrido" que durante el último medio siglo ha recorrido "sin tener carbón, petróleo ni tantas cosas que han hecho ricos a otras potencias", otro gran motivo de esperanza. "Tenemos que obligarnos a hablar de lo que funciona, de lo que tiene éxito en este país", ha insistido.

No obstante, y pese a la invocación permanente a la superación de las dificultades, Page ha citado a la "falta de tendidos eléctricos" como uno de los cuellos de botella que amenaza la expansión empresarial en la región.

La necesidad de Presupuestos

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha explicado que la revisión a la baja en la previsión del crecimiento de la riqueza nacional "no nos tiene que sorprender en la situación en la que estamos", una referencia que aúna el conflicto en Irán y la falta de cuentas públicas.

"Va a depender de lo que dure el conflicto", ha comentado. Frente a la incertidumbre respecto a la guerra emergen los Presupuestos Generales del Estado como hoja de ruta para el país. "No entendemos que no los haya", ha destacado el responsable de la patronal.

"El riesgo es que tengamos una inflación alta y un PIB a la baja. Es el momento de que todos en España estemos muy centrados en controlar esa economía", ha aseverado.

Asimismo, Garamendi ha descrito al absentismo laboral como el "gran drama y problema" que atenaza al mercado laboral, un asunto en el que topan con los sindicatos y para el que exigen una solución.