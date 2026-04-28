Castilla-La Mancha eleva hasta los 526.000 euros las ayudas para el retorno de talento: ya han regresado 664 personas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han presentado el relanzamiento del Programa de Retorno del Talento. La convocatoria incorpora tres líneas de ayuda y moviliza 526.000 euros. Desde su entrada en vigor, casi un millar de expatriados se han inscrito en una iniciativa que ha propiciado el regreso de 664 personas a la región.

La vuelta de centenares de vecinos a sus lugares de origen "tiene mucho valor", ha asegurado Page. Para el jefe del Ejecutivo regional, este programa tiene un marcado carácter simbólico y genera un fruto "realmente hermoso". Se trata de un plan que "a nadie obliga, estimula".

Al hilo del debate sobre la conocida como prioridad nacional, el presidente regional ha convocado al conjunto de la sociedad a "tratar a la gente en este país como queremos que traten a los españoles cuando van fuera y cuando trabajan fuera, ni más, ni menos: esto sí que es prioridad", ha reseñado.

La nueva convocatoria —que se publicará este miércoles— mantiene tres líneas de ayuda, aunque incrementa sus cuantías. La primera línea, dirigida a apoyar la contratación indefinida de personas retornadas, llega hasta los 10.000 euros, pero puede incrementarse hasta los 15.000 si incluye propuestas de I+D+i desarrolladas en la región.

Asimismo, las ayudas al emprendimiento alcanzan los 6.000 euros y "amplían los conceptos de ayuda a gastos de gestorías y suministros e incluyen en esa cuantía hasta 4.400 euros para el arrendamiento de locales en nuestras zonas en riesgo de despoblación", ha detallado Franco.

Además, la titular de Economía ha avanzado que las ayudas del pasaporte de vuelta crecen de 3.000 a 5.000 euros, y amplían los conceptos susceptibles de incluirse en las ayudas.

"Hemos conseguido revertir una situación que era muy difícil y dolorosa: había mucho talento que se estaba yendo de nuestra región por la falta de oportunidades", ha señalado la consejera.

Prioridad, acompañamiento

En esta nueva evolución, el programa "hace hincapié en el acompañamiento más que en el incentivo, aunque mantiene las líneas de ayuda, y lo hacemos a partir del diagnóstico y las entrevistas que hemos realizado en este tiempo a las personas a las que hemos ayudado a retornar, y que nos ha permitido coger el pulso a la evolución del programa", ha apuntado Franco.

Desde la Junta de Comunidades han recordado que la región puso esta iniciativa en marcha de manera pionera y se ha replicado en otros territorios. Además, el Gobierno regional ha agradecido el esfuerzo colectivo en favor de la renovación de este programa.

Franco ha felicitado a los 21 mediadores del programa "que trabajan en muchos más aspectos de lo que lo hacíamos al inicio", una labor que incluye el acompañamiento en ámbitos "como la seguridad social o régimen fiscal, además de contar con nociones de apoyo emocional para acompañar a las personas que quieren volver a la región".