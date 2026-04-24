Respaldo unánime de la Asamblea General de Eurocaja Rural a sus cuentas de 2025, con 122 millones de beneficio

Eurocaja Rural ha celebrado este viernes en Toledo su Asamblea General Ordinaria, donde los delegados de la entidad financiera han ratificado por unanimidad su gestión social, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2025.

Con una participación de más del 82 % del capital social, un hecho que "avala el éxito del modelo cooperativo altamente participativo", los delegados también han validado las líneas básicas sobre destino y aplicación del Fondo de Educación y Promoción (FEP) para 2026. Y han fijado las líneas estratégicas de la política general de la entidad.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha sido el encargado de iniciar la asamblea con la lectura de su preceptivo informe, donde ha expresado su agradecimiento a los socios por la confianza y participación activa y ha destacado la implicación de la base social como clave para un buen gobierno y para la sostenibilidad del proyecto cooperativo.

Para López Martín, la sostenibilidad, la ética y la transparencia son pilares estratégicos de la entidad. Como ejemplo ha destacado la aprobación del IV Plan de Igualdad, vigente hasta 2030, que prioriza la igualdad de oportunidades y los valores de respeto, mérito y capacidad. Y la composición paritaria del Consejo Rector, que cumple con la Ley Orgánica 2/2024 de distribución equilibrada entre hombres y mujeres incluso antes de ser exigible.

Asimismo, ha recordado que en 2025 Eurocaja obtuvo la máxima calificación (G++) en el Certificado del Índice de Buen Gobierno Corporativo 2.0 de AENOR, convirtiéndose en la primera sociedad no cotizada en lograrlo.

También ha resaltado el "crecimiento sostenido" de la entidad, que se refleja en la expansión de su red de oficinas, así como el incremento del balance, la incorporación de nuevos profesionales y la positiva evolución de los resultados.

Igualmente, ha reivindicado el papel de Eurocaja como "motor de cohesión social y apoyo al territorio", lo que se ve reflejado en el reconocimiento y fidelidad de clientes, proveedores e instituciones. Al respecto, ha puesto en valor la labor de los más de 1.400 profesionales que atienden a más de medio millón de clientes en 26 provincias y 11 comunidades autónomas.

Durante su intervención, ha aprovechado para agradecer a los antecesores "por construir y consolidar un legado" y ha apuntado al respaldo constante y confianza del Consejo Rector para avanzar y mantener viva la esencia de Eurocaja. También el "trabajo del director general y del Comité de Dirección, por su impecable gestión y porque defiende la excelencia, la honestidad y la vocación de servicio con decisión, ideas claras y el respaldo a nuestros valores y principios".

"La actividad financiera solo tiene sentido cuando se convierte en un apoyo real para las personas y los proyectos que impulsan su vida y trabajo, mediante un modelo basado en la cercanía, la presencia y la escucha", ha expresado, a la vez que ha citado las ayudas al ámbito rural y a los colectivos más vulnerables y las iniciativas solidarias y de sensibilización, de fomento de empleo y formación.

Asamblea General de Eurocaja Rural. Foto: Eurocaja Rural.

Por último, ha aludido a la importancia que tiene "llamar a cada cliente por su nombre, estar cuando lo necesitan y preocuparse por sus problemas". "Es la base de un modelo que quiere ser útil, cercano y reconocible en cada gesto", ha asegurado.

Solidez del proyecto

Por su parte, el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha valorado que los resultados obtenidos "reflejan un momento de extraordinaria solidez para la cooperativa de crédito, logrando armonizar un crecimiento equilibrado con un firme compromiso social en todo el territorio donde opera".

Martín López ha afirmado que los hitos alcanzados no son hechos aislados, sino "el reflejo de una estrategia a largo plazo y una actitud positiva orientada a construir una catedral financiera capaz de perdurar en el tiempo y servir a las generaciones futuras".

Para el director general, el ejercicio 2025 quedará marcado en la historia por haber superado el umbral de las 500 oficinas, cerrando el año con 506 y alcanzando las 512 en la actualidad. "Este crecimiento representa un incremento de la red del 172% en los últimos 15 años, resultado de una estrategia sostenida en el tiempo, coherente con nuestra cultura corporativa y basada en el principio de crecer allí donde nuestra presencia aporta valor real", ha indicado.

Sobre la expansión, ha recordado que durante el pasado año Eurocaja llegó a seis nuevas provincias: Zaragoza, Cantabria, Sevilla, Córdoba, Cáceres y Asturias. Y ha recalcado la apuesta por la lucha contra la exclusión financiera, siendo la única entidad con presencia física en 73 localidades y garantizando servicios bancarios a más de 89.000 personas. "Contamos con 266 oficinas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, atendiendo a más de 550.000 habitantes en zonas con riesgo de exclusión", ha presumido.

Asimismo, ha subrayado elementos estratégicos como "la innovación tecnológica acometida al servicio del cliente, el fortalecimiento de la rentabilidad recurrente, y la mejora progresiva de la eficiencia operativa a través de una gestión rigurosa de costes, incremento de productividad y provecho de economías derivadas del crecimiento y modernización de procesos".

Elevada solvencia

En cuanto a las principales magnitudes financieras del ejercicio, Martín López ha calificado el balance de 2025 como "recurrente y estable". La entidad cerró 2025 superando los 11.200 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,48 %.

La inversión crediticia alcanzó los 6.770 millones de euros, con un crecimiento anual del 18,59 % y reflejando "la vocación de financiación de la economía real, formalizándose 24.645 nuevas operaciones por importe de 2.679 millones y gestionando recursos por valor de 9.819 millones de euros".

Asamblea General de Eurocaja Rural. Foto: Eurocaja Rural.

"Otro de los aspectos a destacar es el relativo a la calidad del activo, pues presenta una morosidad situada en el 1,36 %, muy por debajo de la media del sector. Y la tasa de cobertura es superior al 141 %, para hacer frente a posibles deterioros futuros", ha analizado.

En cuanto a la rentabilidad de la caja, ha cifrado el margen bruto en casi 261 millones de euros, con un ratio de eficiencia del 43,46 % y unos beneficios después de impuestos de 122 millones de euros.

"La evolución del beneficio muestra una tendencia sólida: 101 millones en 2023, 116 millones en 2024 y 122 en 2025, consecuencia directa de un modelo de negocio sólido y estable. Esta evolución se apoya en tres pilares fundamentales: crecimiento orgánico del negocio, gestión prudente del riesgo y eficiencia operativa", ha reconocido.

En cuanto a la solvencia, ha afirmado que el ratio de capital (CET1) ha alcanzado el 20,23 %, superando el requerimiento regulatorio del 12,57 %. Y sobre la liquidez ha afirmado que están en una "posición holgada, acorde con un modelo de negocio prudente y con una gestión orientada a la estabilidad a largo plazo".

"Una entidad útil, cercana y firme en sus valores"

Por último, el director general ha aprovechado para reconocer públicamente a sus 1.428 profesionales que conforman el Grupo Eurocaja Rural, destacando la labor de plantilla y agentes financieros por su "extraordinaria capacidad de adaptación, compromiso ejemplar e identificación con los valores de la caja".

Un agradecimiento que ha extendido al Consejo Rector, "por su orientación, supervisión y respaldo permanente", y a los miembros del Comité de Dirección, "por su fidelidad e implicación con el proyecto".

"Eurocaja Rural debe seguir siendo una entidad útil, cercana y firme en sus valores", ha sentenciado.

Asamblea General de Eurocaja Rural. Foto: Eurocaja Rural.

La jornada se ha cerrado con la tradicional Cena de Hermandad en el Hotel Beatriz de Toledo, un encuentro que reúne a socios, empleados y representantes institucionales, empresariales, financieros, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del Ejército, del ámbito jurídico, eclesiástico, cooperativo, agrario, ONG, Denominaciones de Origen, Colegios Profesionales, Administraciones Públicas o medios de comunicación, entre otros.