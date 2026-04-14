Castilla-La Mancha descorcha sus vinos en Brasil para aprovechar la "oportunidad" del acuerdo UE - Mercosur

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha participado este martes en el evento profesional Interbev Wine Tasting (IWT 2026) de São Paulo (Brasil), una ronda de negocios con citas previamente agendadas entre bodegas productoras y compradores clave del mercado brasileño.

Un acto al que ha acudido junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, acompañando a siete bodegas de la región de la mano del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.

"La exportación de vino y de productos agroalimentarios es la que hace despegar y batir récord año tras año a las exportaciones de Castilla-La Mancha. Hemos venido a hacernos presentes, apoyar a nuestras empresas, organizar eventos que van a tener cada uno de ellos multitud de contactos con proveedores y promotores dentro del mercado brasileño", ha expresado.

Y ha explicado que la comunidad "ha querido ser de las primeras autonomías en presentarse en Brasil, un mercado inmenso, en expansión, creciente, particularmente en el sector del vino, después de la firma de los acuerdos entre Europa y el Mercosur".

Asimismo, ha celebrado que la comunidad se mantenga estable en cuanto a la confianza empresarial, situándose al frente de todas las regiones españolas. "Esa posición en el ranking estatal se debe a que tenemos estabilidad económica, financiera y presupuestos, como Dios manda. Eso se traduce en certeza para los que vienen desde fuera o para los ciudadanos y empresarios de Castilla-La Mancha que quieran ampliar negocios", ha expresado.

Oportunidad para los vinos de Castilla-La Mancha

Por su parte, Patricia Franco ha puesto en valor las oportunidades de negocio que brinda esta cita a los vinos de Castilla-La Mancha. "La presencia de bodegas castellanomanchegas en este evento es la más numerosa de los últimos tres ejercicios, con siete bodegas participantes, que comparten espacio y reuniones de trabajo directas con bodegas brasileñas y con importadores en un mercado cuyo consumo vinícola creció el pasado año un 7 %, con un volumen de negocio anual de 4.200 millones de dólares", ha afirmado.

Al respecto, ha asegurado que Castilla-La Mancha es la cuarta región que más vino exporta a Brasil, por lo que ha mostrado confianza de "poder ser la primera". Y ha asegurado que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur va a generar unas condiciones propicias para que el vino regional entre en el mercado brasileño con una mayor presencia.

"Brasil es una gran puerta de entrada para Mercosur. Estamos decididos a aprovechar la oportunidad que representa el acuerdo para aumentar nuestra presencia en este mercado", ha sentenciado.

Las siete bodegas participantes en este evento profesional son Pagos de Familia Vega Tolosa, Lagasca 91 Agroinvest, Pago de Vallegarcía, Mont Reaga, Nuestra Señora de Rus Sociedad Cooperativa, Los Gredales de El Toboso y Más que Vinos Global.