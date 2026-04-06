La provincia de Ciudad Real ofrece las hipotecas más asequibles de España: la cuota mensual se paga con 386 euros

El esfuerzo de los ahorradores para hacer frente a una hipoteca en el conjunto de España supone el 33,9 % de sus ingresos, una cantidad que en las cinco provincias de Castilla-La Mancha es inferior y que tiene en Ciudad Real al territorio en el que más económico resulta el acceso a una vivienda en todo el país.

Según el informe Imie Mercados Locales que publica la tasadora Tinsa, una evaluación correspondiente al primer trimestre de 2026, un crédito para comprar una casa se lleva el 28 % de los ingresos de un habitante de Guadalajara, el 24 % de un toledano y el 23 % de un residente en la provincia de Albacete.

En el caso de Cuenca, el gasto cae hasta el 18,9 % de su renta, mientras que en Ciudad Real apenas se necesitan el 16,5 % de los ingresos para hacer frente a la cuota mensual de estas pólizas.

No obstante, las cantidades son algo superiores cuando las propiedades se adquieren en las respectivas capitales provinciales. Un comprador de Guadalajara tiene que invertir el 32 % de sus emolumentos, uno de Albacete el 28,8 % de lo que gana y otro que opta por un hogar en la capital regional, el 27,3 % de su nómina.

En las ciudades de Cuenca y Ciudad Real, el esfuerzo mengua hasta el 25,2 y el 21,7 %, respectivamente.

Para hacerse con una residencia, un habitante de la provincia de Ciudad Real emplea, de media, 386 euros al mes para satisfacer su cuota hipotecaria. La cantidad se dispara hasta los 693 euros en Guadalajara, casi el doble.

En Toledo se necesitan 558 euros para afrontar este recibo mensual; en Albacete se gastan 511 euros para tal menester; y en Cuenca, 486 euros.

Diferencias dentro de la región

La hipoteca media que cubre el 80 % del valor de tasación de una propiedad en Guadalajara roza los 146.000 euros. Se trata de una cuantía muy superior a la que afronta un propietario en Ciudad Real: en esta provincia se puede solicitar el mismo tipo de crédito por un valor medio de casi 89.000 euros.

El coste total de un préstamo en Toledo asciende a casi 117.000 euros; en Albacete se queda en unos 110.000 euros y en aproximadamente 94.000 euros en Cuenca.

La distribución territorial abunda en la importancia que desempeña la cercanía a la Comunidad de Madrid en el segmento residencial de Castilla-La Mancha: las hipotecas son más caras en las provincias limítrofes de Guadalajara y Toledo.

Además, cabe reseñar la disparidad en el esfuerzo que ha de realizar un comprador en la ciudad de Albacete frente a quien lo hace en otro punto de la provincia —la brecha roza los seis puntos porcentuales—, un factor que apunta a la pujanza de la ciudad más poblada de la comunidad autónoma.

Los datos de Tinsa sobre el primer trimestre confirman las tensiones del mercado inmobiliario en la región. Hasta marzo, el valor del metro cuadrado en la provincia de Toledo se ha disparado un 23,2 % respecto al mismo mes del año anterior. Se trata del territorio español con un mayor ascenso en términos relativos.

Otro aumento extraordinario se ha registrado en Albacete, donde la unidad más habitual para calcular el coste de una vivienda ha repuntado un 19,6 % frente al dato con que cerró marzo de 2025. En Guadalajara el incremento interanual ha alcanzado el 13,6 %.

Así, la sociedad tasadora estima que el precio del metro cuadrado más elevado se da en Guadalajara, con 1.583 euros. En Albacete y Toledo, esta medida se sitúa en los 1.228 y 1.226 euros respectivamente.

Más bajos son los precios en Cuenca y Ciudad Real, donde cada metro cuadrado cuesta 893 y 776 euros.

Lejos de la burbuja, pero in crescendo

Ninguna de las cinco provincias de la comunidad autónoma alcanza aún los precios de la burbuja inmobiliaria, aunque no se ofrecen datos desagregados por comarcas ni localidades de pequeño y medio tamaño. Albacete permanece casi un 14 % por debajo de aquellos niveles; Toledo y Guadalajara, entre un 22 y un 24 %.

La demarcación de Castilla-La Mancha cuyos inmuebles más se han encarecido desde mínimos es Toledo, con un alza del 75,2 %. En la asequible Ciudad Real, sin embargo, el rebote es de apenas un 14,6 %.