El Marina d'Or que nunca llegó a la Mancha: la urbanización VIP de 8,5 millones que hoy es un esqueleto de cemento

Una de las víctimas que se cobró el boom del urbanismo en España permanece a las afueras de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real). Conocida como la "Marina d'Or" manchega, esta urbanización preveía la construcción de unos 200 chalets, un campo de golf, hoteles de cinco estrellas, parada de AVE y hasta un helipuerto.

Este proyecto que nació a finales de los años 80 es hoy un pueblo fantasma que muchos también han rebautizado como el "Chernóbil de la Mancha". Calles devoradas por la maleza, adosados destripados y columnas de hormigón son los huesos de este cadáver del ladrillo que sigue sin resucitar.

Para conocer los puntos negros de este "gatillazo" inmobiliario conocido como el "Complejo de Machacón" asentado a ocho kilómetros del núcleo urbano de Villamayor de Calatrava, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha conversa con el alcalde del municipio desde hace 15 años, Juan Antonio Callejas.

Urbanización del complejo de Machacón en Villamayor de Calatrava desde lejos. Cedida

"Si alguien quisiera ponerlo en marcha tendría que empezar de cero porque las licencias ya caducaron. Además, no están las tapas de las alcantarillas ni las acometidas de agua potable. Ahí no se puede vivir", confiesa el regidor.

Tal es el estado actual de esta urbanización que el Ayuntamiento, mediante el Decreto de Alcaldía 265/2023, inició el expediente administrativo para declarar su ruina y demolición. "La única preocupación del Ayuntamiento es que se metieran okupas allí, pero lo dudo porque el abandono es total", afirma Callejas.

Algunos de los edificios abandonados. Cedida

En este sentido, asegura que el único impacto de este proyecto en los vecinos de Villamayor es medioambiental. "Desde que soy alcalde no hemos tenido problemas de ratas y este tipo de plagas", señala

Grandes empresarios detrás

Para entender la magnitud del desastre hay que remontarse a los años 90 y principios de los 2000. Los impulsores no eran desconocidos, detrás se encontraban José María Ramos Banús, descendiente directo del constructor que dio nombre a Puerto Banús en Marbella, junto a empresarios como Fernando Velasco que operaban a través de sociedades como Urbanizaciones Calatrava S.L. o Los Quintos del Olivar S.L.

El complejo de Machacón iba a ser la joya residencial de un triángulo dorado formado por el aeropuerto de Ciudad Real y el complejo de ocio y juego estilo Las Vegas del Reino de Don Quijote.

Complejo de Machacón en Villamayor de Calatrava. Cedida

Los informes de los Servicios Técnicos Municipales a los que ha tenido acceso este diario, muestran un goteo constante de licencias de obras entre 1995 y 2007 que sumaban más de 8,5 millones de euros:

Construcción de un campo de golf de nueve hoyos por un plazo de 75 años presupuestado en 469.742,85 euros.

presupuestado en 469.742,85 euros. 25 viviendas unifamiliares aisladas (Manzana R6) con un presupuesto inicial de 1.468.618 euros.

unifamiliares aisladas (Manzana R6) con un presupuesto inicial de 1.468.618 euros. 47 viviendas unifamiliares (Manzana R-2) con un presupuesto de 2.923.327 euros.

unifamiliares (Manzana R-2) con un presupuesto de 2.923.327 euros. Otras 58 viviendas adicionales divididas en dos fases con inversiones de 2.148.472 y 1.517.488 respectivamente.

El reventón de la burbuja inmobiliaria de 2008 frenó en seco el sueño del Marina d'Or manchego y el rastro documental se detiene abruptamente en 2010. La propiedad se quedó sin fondos y dejaron deudas pendientes con el consistorio que superaban los 48.000 euros en concepto de ICIO.

Por su parte, las entidades bancarias que financiaron algunas fases del proyecto prefirieron no ejecutar las hipotecas. "Me decían que preferían saber lo que habían perdido y no hacerse cargo de más riesgo", explica el alcalde.

Una de las entradas al complejo. Cedida

Con la paralización de las obras, la caducidad de las licencias en 2020 y el despido de los guardas de seguridad, el complejo quedó a merced del vandalismo. "Desmantelaron aquello que tenía valor para darle salida en el mercado negro. Hubo gente detenida, incluso algún guardia civil estuvo implicado presuntamente", recuerda.

A este declive se sumaron dos misteriosos incendios en 2016 y 2018 que terminaron de calcinar varias estructuras que aún quedaban en pie. La desesperación por resucitar el activo llevó a que los terrenos salieran a la venta hace algo más de dos años por 600.000 euros, pero no encontraron ningún interesado.

Algunos lotes se subastaron algunos lotes por apenas 34.000 euros para saldar pequeñas deudas de los promotores. Durante todo este tiempo, Juan Antonio Callejas ha intentado buscar salidas a este "marrón" urbanístico.

La urbanización se sitúa junto a las vías del AVE Madrid-Málaga. Cedida

Primero llamó a la puerta de la Junta de Comunidades para proponer convertir la urbanización en "una ciudad de matrimonios con pequeños bungalows, parecido a lo que hay en Ciudad Real", relata.

Sin embargo, se topó con la negativa por respuesta. La alternativa más sorprendente y rentable a su criterio llegó del Ministerio de Defensa. "La Academia de Infantería de Toledo estaba interesada en montar un campo de maniobra de combate urbano. Les venía muy bien por estar cerca del aeropuerto y las vías del AVE", subraya.

Señal de tráfico abandonada en el complejo de Machacón en Villamayor de Calatrava. Cedida

Pese a que altos mandos del ejército visitaron los terrenos de Machacón y un miembro del ejército estuvo y concertaron varias reuniones en Madrid, la propiedad se echó para atrás. "Me dio mucha lástima porque hubiéramos ganado todos", lamenta el regidor.

Tras "tres o cuatro años" de promesas sobre un reinicio que parecía no llegar, el Ayuntamiento decretó en 2023 el expediente administrativo de ruina y posterior demolición del complejo.

¿Significa esto que las máquinas entrarán mañana mismo? No exactamente. El Decreto de Alcaldía es el pistoletazo de salida legal. Ahora es el Técnico Municipal de Urbanismo quien debe emitir un informe urbanístico detallado sobre el estado de las viviendas.

Una de las calles principales del complejo de Machacón en Villamayor de Calatrava. Cedida

Una vez que se ratifique el estado de ruina inminente, se notificará a los propietarios para que presenten alegaciones sobre la declaración de forma firme. Si la propiedad no actúa, el Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava podrá por fin proceder a demoler la urbanización.

Mientras llega ese esperado derrumbe del "Chernóbil de Calatrava", Callejas tiene claro que este caso es el reflejo de un fracaso legislativo y burocrático. "El urbanismo en los municipios hay que darles una vuelta. Se legisla desde despachos en Madrid o Toledo sin saber lo que es un pueblo", reflexiona el alcalde de esta localidad de 600 habitantes.