La inmigración sostiene el campo y los cuidados en Castilla-La Mancha: un tercio de los empleados es extranjero

La inmigración ya no es solo una cuestión demográfica en Castilla-La Mancha, sino una pieza central del engranaje económico: uno de cada tres empleos en el campo y en el hogar lo ocupa una persona migrante.

Según el informe Análisis de la situación de las personas migrantes en relación con el mercado de trabajo, presentado este lunes en Toledo por UGT Castilla-La Mancha, en la región viven 256.435 personas extranjeras, en torno al 13 % de la población.

"En base al estudio realizado podemos hablar del importante peso de las personas trabajadoras extranjeras en el sector agrario y en el sistema especial de empleados del hogar", ha explicado la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales del sindicato, Isabel Carrascosa.

En estos dos ámbitos, "ocupan uno de cada tres puestos de trabajo, lo que demuestra la alta dependencia de la mano de obra foránea".

Ese peso se nota también en la contratación: "No es de extrañar que el 80 % de los contratos a personas extranjeras en Castilla-La Mancha se concentre en los sectores Servicios y Agricultura", ha subrayado Carrascosa.

Un pilar productivo

El sindicato liga directamente estos datos con el funcionamiento diario de la economía regional. El protagonismo migrante sostiene campañas agrarias, empleo en hostelería y comercio, además de la organización de cuidados en muchos hogares, donde la población extranjera cubre puestos que la población autóctona no ocupa en igual medida.

Pese a su peso en la economía castellanomanchega, las personas inmigrantes afrontan peores indicadores laborales. La tasa de paro se sitúa en el 20 %, muy por encima del 12 % del conjunto de trabajadores.

UGT advierte también de que "la brecha de género es especialmente acusada entre la población extranjera, donde las mujeres registran las tasas de paro más elevadas y las tasas de empleo más bajas".

Formación

El informe refleja, asimismo, una clara segmentación educativa. La población extranjera se concentra en niveles formativos bajos y medios, mientras que la española presenta una mayor presencia en estudios superiores.

Sin embargo, la integración laboral de aquellos migrantes que cuentan con formación superior es comparable a la de la población española, lo que apunta a un potencial de reducción de desigualdades cuando se eliminan barreras de acceso.

Más allá del corto plazo, UGT vincula inmigración, empleo y equilibrio demográfico. "De este estudio podemos concluir que la inmigración se consolida como un factor clave para compensar el bajo crecimiento natural de la población de Castilla-La Mancha y sostener la actividad económica", ha afirmado Carrascosa.

Isabel Carrascosa, de UGT, durante la rueda de prensa.

Por ello, la dirigente sindical ha defendido la necesidad de políticas públicas que "favorezcan la igualdad de oportunidades" y mejoren la estabilidad laboral de la población extranjera.

"Solo a través de un enfoque integral será posible avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo, equilibrado y sostenible en el contexto demográfico actual de España", ha añadido.

Regularización

El informe de UGT se ha presentado en un momento marcado por el anuncio de un proceso de regularización que comenzará en abril. Carrascosa lo define como "un paso más para afrontar la gran bolsa de empleo irregular que existe en España y en Castilla-La Mancha y que da pie a espacios de explotación laboral".

"Para nosotros es fundamental que esta regularización vaya acompañada de medidas extraordinarias para abordar la economía sumergida y perseguir a quienes emplean irregularmente", ha subrayado.

En el cierre de su intervención, Carrascosa ha recordado que "en las últimas décadas el flujo migratorio ha transformado de manera significativa la composición laboral de nuestro país, una realidad a la que debemos dar respuesta".