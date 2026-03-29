Page baja estos dos impuestos a los menores de 36 años: ahorrarán hasta 4.500 euros para su vivienda

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó este pasado jueves la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias propuesta por el PSOE de Emiliano García-Page, una normativa que incluye un incentivo fiscal para los menores de 36 años que les supondrá un ahorro de hasta 4.500 euros en la compra de su primera vivienda.

La ley actúa sobre los dos impuestos que gravan la compra de un inmueble al pasar por el notario: el de Transmisiones Patrimoniales (TPO), que baja drásticamente del 5% al 3%, y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que se reduce del 0,50 al 0,25%.

El TPO es el tributo que pagas obligatoriamente cuando compras una vivienda de segunda mano; en Castilla-La Mancha suele rondar el 9% del precio total de la vivienda. Por otro lado, el AJD, conocido popularmente como el "impuesto de las escrituras", se abona siempre que se firma una escritura de compraventa —es especialmente relevante si compras una casa nueva, ya que no pagas TPO, sino IVA.

Esto en la práctica se traduce en que una pareja de jóvenes que se planteen comprar una vivienda valorada en 200.000 euros dejarán de sufragar un gasto de 11.000 euros en impuestos TPO y AJD que pasará a solo 6.500 euros, lo que supone un ahorro de 4.500 euros.

Una rebaja que para muchos puede marcar la diferencia entre poder afrontar la entrada del inmueble o tener que renunciar a él, ya que los gastos de gestión suelen rondar el 10% del valor total.

Además, la citada ley modifica el requisito del valor de la vivienda establecido, que "se incrementa a 240.000 euros, debido principalmente al encarecimiento de la vivienda, ofreciendo al mismo tiempo la posibilidad de la aplicación de un tipo más ventajoso a más contribuyentes", recoge el texto legislativo.

Hasta ahora, si deseabas acceder a cualquier tipo reducido de impuestos, el precio del inmueble no podía superar los 180.000 euros, una barrera muy "a la baja" sobre todo en ciudades como Toledo o Guadalajara donde la inflación del ladrillo es más abrupta.

Deducción del IRPF

Esto no es el único incentivo a los menores de 36 años. El artículo 18 refleja una deducción del 15% en la cuota íntegra autonómica del IRPF si aportan a una cuenta ahorro-vivienda. Una medida para fomentar el ahorro previo a la compra de vivienda.

El máximo es de 3.000 euros, es decir, que si ahorras 3.000 euros al año en una cuenta de ahorro cuyos fondos se destinen a la compra de una casa en un plazo máximo de 6 años, Hacienda te "devolverá" 450 euros.