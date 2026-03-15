Castilla-La Mancha tiene 137 trasteros en alquiler: arrendar en Guadalajara es el doble de caro que en Cuenca

La oferta de trasteros en alquiler en Castilla-La Mancha alcanza las 137 unidades disponibles, según los datos del portal inmobiliario Idealista. El mercado que protagonizan estos espacios, concebidos como una solución para el almacenamiento doméstico, ha despuntado en los últimos años: hay una demanda creciente y precios más elevados, aunque el emplazamiento se adivina como el factor decisivo en este segmento.

La provincia de Toledo cuenta con 45 trasteros pendientes de arrendamiento. La provincia más poblada tiene el mayor número de despensas vacantes. La proporción de espacios libres en este territorio respecto al conjunto de la comunidad autónoma es de, aproximadamente, un tercio, un volumen semejante al de su tamaño censal.

No obstante, la provincia donde el precio del metro cuadrado alcanza su tasa más alta es Guadalajara, con 14,22 euros. Se trata de una cuantía algo mayor que la de Toledo, la segunda donde ocupar de forma temporal un trastero resulta más gravoso, con 13,67 euros.

La primacía de ambas provincias reproduce el patrón que se observa en los mercados de compraventa y alquiler de viviendas. Las dos zonas colindantes con la Comunidad de Madrid son también las más caras cuando se trata de rincones para el depósito de pequeños enseres.

Los precios de Guadalajara y Toledo contrastan con los de Cuenca. En la provincia con menos población de la comunidad autónoma, el metro cuadrado para el alquiler de un trastero requiere de solo 7,94 euros, prácticamente la mitad que en la limítrofe Guadalajara.

Otra circunstancia evidencia la escasa importancia de este segmento inmobiliario en Cuenca. En esta demarcación, Idealista apenas dispone de cuatro trasteros en alquiler, un volumen muy inferior al del resto de provincias de Castilla-La Mancha.

En Ciudad Real se ofrecen 37 cuartos; en Albacete, 29; y en Guadalajara, 23. El precio del metro cuadrado en Ciudad Real escala hasta los 10,89 euros, mientras que en Albacete cae hasta los 9,36 euros.

Con carácter general, y más allá del factor Madrid —un elemento que condiciona las rentas y la movilidad social— se observa cómo en los lugares donde hay más construcción vertical —y, por ende, hogares más reducidos— se necesitan menos trasteros.

Trastero-discoteca

Bajos, sótanos y semisótanos son las estancias donde con más frecuencia se ubican los trasteros que se ofertan en la región. El más caro de Castilla-La Mancha se encuentra en el centro de la ciudad de Cuenca, requiere de 1.000 euros al mes y "conserva una licencia de discoteca por si se quisiese realizar una reforma", explica el anuncio de Idealista.

Los más baratos se pueden costear por solo 10 euros mensuales y se ubican en la calle Ríos Rosas de Albacete. Se trata de habitáculos con 2,5 metros cuadrados de espacio en los que caben, según el portal que los publicita, "bicicletas, maletas, cajas, ropa de otra temporada o herramientas".