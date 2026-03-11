Castilla-La Mancha destinará este año 1,96 millones a ayudas al empleo para personas en riesgo de exclusión

El Gobierno de Castilla-La Mancha publicará este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha una convocatoria de ayudas al empleo destinadas a personas en riesgo de exclusión social a través de las empresas de inserción, que crecen en cuantía hasta alcanzar 1,96 millones de euros.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha sumado esta convocatoria a la publicada este miércoles para apoyar el empleo de las personas con discapacidad en el mercado protegido de trabajo de los centros especiales de empleo, con una dotación de 31,2 millones de euros en diferentes líneas.

Durante el evento de Universidad Pyme en Cuenca, Franco ha destacado el compromiso de la Junta en el impulso al empleo a través de "una mirada integral que se dirige tanto a los sectores estratégicos de la economía regional, como el turismo, como a la generación de oportunidades para las personas con mayores dificultades de inserción".

La consejera ha detallado que se ha ampliado la convocatoria dirigida al apoyo al empleo de las personas en riesgo de exclusión social a través del trabajo conjunto con las empresas de inserción, que crece en 100.000 euros para dar cobertura a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Va a permitir trabajar en la contratación de personas vulnerables para ayudarles a transitar hacia el mercado laboral, también con ayuda directa. Y a apoyar la contratación de personal técnico para que puedan contribuir a esa labor de inserción", ha expresado.

Sociedades mercantiles

Por otro lado, la consejera también ha destacado el dato del Instituto Nacional de Estadística sobre el crecimiento un 8,6 % en el número de sociedades mercantiles en enero en la comunidad.

"Es el tercer mejor registro de toda la serie histórica en enero en Castilla-La Mancha, con 316 nuevas sociedades mercantiles creadas", ha expresado.

Por último, ha celebrado que la comunidad suma ya "cinco meses ininterrumpidos de crecimiento en la creación de empresas en Castilla-La Mancha".