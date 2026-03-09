Sube la morosidad del alquiler en Castilla-La Mancha: los inquilinos que no pagan ya deben casi 8 meses de media

La morosidad en el alquiler también sube en Castilla-La Mancha y confirma que la tensión del mercado inmobiliario ya es una realidad en la región, aunque con una deuda media por impago claramente por debajo de los guarismos nacionales.

El informe Situación de la Morosidad en el Alquiler en España en 2025, elaborado por el Observatorio del Alquiler, sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades con menor deuda media por impagos, pero con una duración de los retrasos que ya roza los ocho meses de renta.

El experto en Economía y Derecho de Consumo Jesús Martín-Delgado, a preguntas de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, ha advertido de que los datos del estudio son "muy relevantes a la vez que preocupantes", ya que la morosidad en el conjunto del país "ha aumentado un 16,5% de 2024 a 2025".

Según el informe, el incremento del periodo anterior fue del 4,23 %, de modo que el salto de 2025 evidencia una aceleración clara de los impagos. A nivel nacional, la deuda media por inquilino moroso se eleva a 8.489,30 euros.

Martín-Delgado ha explicado que esta cifra equivale aproximadamente a siete mensualidades, teniendo en cuenta que "la renta media de alquiler ha alcanzado este año los 1.184 euros", de acuerdo con los datos del Barómetro del Alquiler elaborado por el propio observatorio.

Casi 5.500 euros en la región

La deuda media por impago en Castilla-La Mancha se sitúa en 5.477,30 euros, una cifra claramente inferior a la media nacional de 8.489,30 euros y muy alejada de los niveles registrados en las comunidades con mayor presión del mercado, como Cataluña, la Comunidad de Madrid o las Islas Baleares, todas por encima de los 10.000 euros.

Sin embargo, el informe precisa que, si se pone en relación la deuda con el precio del alquiler, en Castilla-La Mancha la morosidad roza los ocho meses de renta impagada, por encima de los aproximadamente siete meses de media nacional.

El estudio detecta también diferencias dentro del propio territorio castellanomanchego. Las provincias más próximas al área de influencia de Madrid concentran los niveles de deuda más elevados: Guadalajara registra una deuda media por inquilino moroso de 6.846,30 euros y Toledo alcanza los 6.144,90 euros, ambas por encima del promedio regional y situadas en la parte alta del ranking nacional.

Por el contrario, Albacete (4.982,70 euros), Ciudad Real (4.236,50 euros) y Cuenca (3.299,60 euros) presentan importes más moderados y se sitúan entre las provincias con menor morosidad del país en términos absolutos.

El informe refleja, además, que la morosidad crece con fuerza en casi todas las provincias de la región. La deuda media aumenta un 14,4 % en Guadalajara, un 12,5 % en Toledo, un 11,4 % en Ciudad Real y un 10,5 % en Albacete.

Solo Cuenca se desmarca con una variación del 3,6%, una de las más bajas de España, aunque también en positivo.

A diferencia de años anteriores, ninguna provincia española registra descensos de morosidad.

Más cuota, más deuda

El informe del Observatorio del Alquiler muestra una relación directa entre el precio de las rentas y el volumen de deuda acumulada. Las comunidades con mayor deuda media coinciden con los mercados de alquiler más tensionados del país.

Cataluña encabeza la lista con 11.619,90 euros de deuda media por inquilino moroso, seguida de la Comunidad de Madrid con 10.420,40 euros y de las Islas Baleares con 10.354,40 euros. Estas tres autonomías superan la barrera de los 10.000 euros de deuda media y se sitúan claramente por encima de la media nacional de 8.489,30 euros.

El estudio también analiza la deuda en relación con el número de meses de alquiler pendientes de pago. La Región de Murcia presenta más de nueve meses de impagos, seguida de Andalucía y Cataluña, donde la deuda equivaldría a más de ocho meses.

En un nivel intermedio-alto se sitúan comunidades como Castilla-La Mancha, Galicia y Cantabria, con una morosidad que se mueve en torno a los siete u ocho meses de renta adeudada, por encima de los siete meses de media estatal.

Indicador de riesgo

En este contexto, Martín-Delgado considera que los datos evidencian que la morosidad "se consolida como uno de los principales indicadores de tensión del mercado del alquiler" y que el aumento de los impagos está directamente vinculado a la subida de los precios del alquiler en los últimos años.

Además, el experto advierte de que esta situación convierte la morosidad en "un indicador clave y de riesgo a tener en cuenta por los propietarios antes de poner su vivienda en el mercado de alquiler", especialmente en aquellas provincias castellanomanchegas donde la deuda media y la duración de los impagos se están acercando a los niveles de las zonas más tensionadas del país.