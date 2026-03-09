Sale a puja un solar de más de 8.000 metros cuadrados cerca de Toledo por menos de 200.000 euros

Escrapalia, el principal portal de subastas industriales online en España, ha licitado un solar de 8.486 metros cuadrados en Guadamur (Toledo) por un precio de salida de 197.000 euros procedente del concurso de liquidación de la empresa Pivellón S.L.

Esta parcela llana y de forma rectangular se ubica en el Parque Industrial Glogevi, a solo 12 kilómetros de Toledo capital y a una hora en coche de Madrid.

El suelo está clasificado como urbano industrial y cuenta con "alumbrado, pavimento, agua, saneamiento, gas, electricidad en baja tensión y telefonía", tal y como recoge el Plan de Ordenación Municipal de Guadamur.

Vista en mapa de la parcela industrial a subasta. Escrapalia

De los más de 8.000 m² se puede construir en 5.040 m² en una altura máxima de dos plantas ampliables por necesidades industriales y la ocupación máxima es del 60%.

Dentro de los usos permitidos se dispone la posibilidad de levantar un almacén, oficinas, comercio vinculado e incluso una residencia técnica para artistas o compañías. Además, permite la división horizontal "tumbada" en hasta 16 naves independientes de unos 315 m² cada una.

Vista de la parcela desde la CM-401. Escrapalia

Todo ello convierte a este solar en una oportunidad ideal para promotores que deseen ampliar su actividad industrial, asentarse en la provincia de Toledo e incluso que aspiren a vender o alquilar unidades modulares. Asimismo, su proximidad a la autovía A-42 garantiza accesibilidad inmediata a la capital de España.

Según Escrapalia, la fecha final de la puja será el 23 de marzo de 2026. Los interesados deben registrarse en el portal, abonar una garantía de 49.500 euros y seguir el resto de indicaciones de la subasta.