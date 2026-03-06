El precio de la vivienda se desboca en Castilla-La Mancha: 2025 acabó con la mayor subida desde la burbuja inmobiliaria

El precio de la vivienda libre subió un 11,5 % en Castilla-La Mancha durante 2025, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mayor incremento de la serie histórica en la región, solo superado por el registrado en 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando alcanzó el 13,4 %.

Con este repunte, Castilla-La Mancha encadena diez años consecutivos de subidas en el precio de la vivienda. Además, el aumento casi duplica el registrado en 2024, cuando el encarecimiento se situó en el 6,5 %.

Por tipo de inmueble, el precio de la vivienda nueva ha subido un 12,8 % en 2025 en la región, mientras que la vivienda de segunda mano se ha encarecido un 11,3 %.

El incremento se ha intensificado en el último tramo del año. En el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre ha subido un 12,8 % respecto al mismo periodo del año anterior.

En ese mismo periodo, la vivienda nueva se ha encarecido un 14,4 % y la de segunda mano un 12,5 %.

Evolución trimestral

Si se analiza la evolución trimestral, el precio de la vivienda libre ha aumentado un 2,2 % entre el cuarto y el tercer trimestre de 2025, dos décimas menos que en el trimestre anterior.

En ese mismo periodo, la vivienda nueva ha registrado un fuerte repunte del 6,8 %, siete puntos más que en el trimestre previo, cuando había experimentado una ligera caída del 0,2 %.

Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano ha subido un 1,4 % en el último trimestre del año respecto al anterior, justo la mitad que en el trimestre precedente.

Datos nacionales

A nivel nacional, el precio de la vivienda libre ha subido una media del 12,7 % en 2025, su mayor repunte desde 2007 y 4,3 puntos más que el registrado en 2024. Con este incremento, el precio de la vivienda encadena ya 12 años consecutivos de subidas en España.

Todas las comunidades autónomas han registrado incrementos de dos dígitos durante el pasado año. Castilla-La Mancha se sitúa entre las regiones con aumentos más moderados, aunque aún por encima del 11 %, por detrás de territorios como Murcia (+14,3 %), Aragón y Castilla y León (+14 %) o La Rioja (+13,9 %).

Más ejecuciones hipotecarias

Coincidendo con el alza en los precios, Castilla-La Mancha registró en 2025 un total de 1.022 ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad sobre fincas rústicas y urbanas, lo que supone un incremento respecto a las 971 contabilizadas el año anterior.

Según los datos publicados este viernes por el INE, en 2025 se produjeron 118 ejecuciones sobre fincas rústicas, frente a las 104 de 2024, mientras que las viviendas urbanas pasaron de 504 a 694 procedimientos en solo un año.

En conjunto, las viviendas concentran la mayor parte de las ejecuciones, lo que refuerza el peso del mercado residencial en la conflictividad hipotecaria de la comunidad autónoma.

Por provincias, Toledo se mantiene como el principal foco de ejecuciones hipotecarias en Castilla-La Mancha, con 540 en 2025, una menos que en 2024.

Albacete sube en un año de 96 a 169 ejecuciones, Ciudad Real pasa de 189 a 151, Guadalajara prácticamente se mantiene (de 103 a 105) y Cuenca evoluciona de 42 a 57 casos.