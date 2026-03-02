El 32,5 % de los jóvenes de Castilla-La Mancha prefiere emprender y crear su empresa: "Ha cambiado la mentalidad"

El modelo laboral está cambiando. El 32,5 % de los jóvenes castellanomanchegos de entre 15 y 21 años prefiere emprender y crear su propia empresa antes que trabajar contratado. Así lo indica el 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' elaborado por ABANCA y Praxis MMT.

Según el informe, solo el 12,8% aspira a ser empleado por cuenta ajena, mientras que el 23 % optaría por ser funcionario y un 31,7 % reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro.

Entre las razones por las que eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional está el dedicarse a aquello que realmente les gusta en un 34,8 %; ser su propio jefe en un 32,4 %; y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina en un 21,9 %.

No obstante, los jóvenes son conscientes de la dificultad y el 75 % considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil. Asimismo, los sectores preferidos para emprender son los relacionados con el deporte, el comercio y el tecnológico.

En el caso de entrar a una empresa a trabajar, las principales condiciones que tendrían en cuenta son la estabilidad laboral en un 42 %, poder tener un salario más alto en un 38,7 % y un ambiente de trabajo agradable en un 38,2 %.

Estos datos van en línea de la media arrojada a nivel nacional, donde el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio, frente a solo un 12,5% que se inclina por ser asalariado.

Pesimismo

La Generación Z de Castilla-La Mancha también muestra su pesimismo con el futuro laboral, situándose como la segunda más negativa de toda España. En concreto, el 49,3 % cree que el empleo empeorará en los próximos cinco años, mientras el 27,2 % piensa que la situación seguirá igual y un 23,4 % opina que el empleo irá mejor.

"Su opinión responde en parte a factores como la inestabilidad internacional y las previsiones sobre los efectos de la Inteligencia Artificial a futuro en el empleo", ha expresado el director del informe, Nuño Nogués.

Sin embargo, el 67 % de los jóvenes castellanomanchegos confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios. Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo los de Castilla-La Mancha destacan el interés y las ganas de trabajar (61 %), la experiencia (53 %), los conocimientos (47,5 %) y tener un buen nivel de idiomas (40 %).

Por otro lado, preguntados por si cambiarían de país por trabajo, el 60 % de los jóvenes castellanomanchegos lo tiene claro y emigraría. No obstante, este porcentaje ha ido bajando en los últimos años.

Mejor preparados

Por último, el estudio refleja que el 53 % de los castellanomanchegos cree que su generación está "más preparada que la de sus padres".

En cuanto a la relación de los jóvenes castellanomanchegos y sus compañeros de clase con los profesores, el 90 % de los jóvenes opina que los profesores están bien tratados, mientras que el 5,7 % considera que sufren faltas de respeto ocasionalmente. Un 4,2 % piensa que no se respeta en absoluto a los profesores ni se les confiere autoridad.

La universidad sigue siendo la opción preferida y siete de cada diez jóvenes castellanomanchegos creen que lo que están estudiando actualmente les servirá para su carrera profesional. No obstante, el 24 % ha manifestado que en algún momento se han planteado abandonar los estudios y ponerse a trabajar.

"La cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho. Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena. Hoy en día la situación es diferente", ha sentenciado.