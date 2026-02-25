Castilla-La Mancha sigue siendo la región más barata para alquilar un garaje pese a encarecerse un 3,9 % en 2025

El precio de los garajes en alquiler en Castilla-La Mancha ha subido durante 2025 un 3,9 %, alcanzando un coste medio de 59,09 euros al mes. No obstante, continúa como la comunidad más barata de toda España.

Así lo refleja el estudio de 'Precios de los garajes en alquiler en España' elaborado por el Fotocasa tomando como referencia los precios de los garajes en alquiler del mes de diciembre de los últimos 10 años.

Un informe que sitúa a la comunidad castellanomanchega como la sexta autonomía donde más ha crecido el precio durante el pasado año, ya que en diciembre de 2024 tenía un coste medio de 56,88.

Variación anual del precio de alquiler de los garajes por comunidades.

Por encima están Asturias, con una del 9,6 %; Baleares, con el 6,7 %; Castilla y León, con el 5,2 %; Cantabria, con el 4,5 %; y Galicia, con el 4,1 %.

Sin embargo, pese a la subida de precios, Castilla-La Mancha continúa como la comunidad más barata de toda España (59,09 euros al mes de media), por encima de Navarra, con 59,17; Extremadura, con 60,09; y Castilla y León con 60,50.

Las más caras son Baleares, con 101,40 euros al mes; Cantabria, con 92,18; País Vasco, con 88; Madrid, con 80,66; y Cataluña, con 80,66.

Cabe añadir que en los últimos 10 años el precio de alquiler de un garaje en la comunidad solo se ha incrementado 12,11 euros.

Por ciudades

Según el informe de Fotocasa, en tres de las cuatro capitales de provincia analizadas en el informe sube el precio del alquiler de garajes en 2025. Lidera el incremento Albacete, con el 9,7 % más, y el coste más alto de toda la región, con 71,97 euros al mes.

Variación anual del precio de alquiler de los garajes por ciudades.

Le sigue Toledo, con el 9,2 %; y Guadalajara, con el 9,2 %. Por su parte, Ciudad Real reduce su precio medio en un 4,2 %.