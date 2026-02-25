Castilla-La Mancha alcanza en febrero los 406.461 pensionistas, con una paga media de 1.283,57 euros

La Seguridad Social ha alcanzado un total de 406.461 pensiones en Castilla-La Mancha en el mes de febrero, un 2,08 % más que hace un año. Así ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha detallado que la pensión media alcanza los 1.283,57 euros, lo que supone una subida del 5,14 % interanual.

Del total, 245.320 son pensiones de jubilación con una media de 1.478,21 euros; 94.762 de viudedad con 970,63 euros; 49.220 de incapacidad permanente con 1.161,03 euros; 14.507 de orfandad con 549,80 euros; y 2.652 de favor de familiares con 749,07 euros.

Por provincias, donde más se ha incrementado la pensión media en el último año ha sido en Cuenca, con una subida del 5,86 % hasta alcanzar los 1.191 euros.

Le siguen Albacete con un incremento del 5,46 % hasta los 1.252; Ciudad Real, con +5,07 % y 1.286,61 euros; Toledo, con +4,96 % y 1.272,18 euros; y Guadalajara, con +4,48 % y 1.447,47 euros, la cuantía más alta de la comunidad.

En cuanto al número de pensionistas, Toledo se sitúa al frente con 129.328, seguida de Ciudad Real con 106.314, Albacete con 77.089, Guadalajara con 47.589 y Cuenca con 46.141.

Datos nacionales

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó en febrero la cifra récord de 14.272,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,07 % más que en el mismo mes de 2025.

Un pago que incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno, cuya convalidación se votará este jueves en el Congreso de los Diputados. Con carácter general, la subida aplicada en esta nómina es del 2,7 %, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

En total, han sido 10.446.888 pensiones para 9.452.148 pensionistas, de las que 6,7 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones de pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; más de 335.000 son de orfandad; y 46.600 en favor de familiares.