El Gobierno autoriza a Castilla-La Mancha operaciones por 800 millones de euros para refinanciar su deuda

El Gobierno de España ha autorizado a que las comunidades de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña puedan formalizar operaciones a corto y largo plazo por un valor de 3.425 millones de euros entre las tres para refinanciar su deuda.

Según ha decidido el Consejo de Ministros, Castilla-La Mancha podrá formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 800 millones de euros.

Una cantidad que se destinará a "atender los vencimientos de deuda a corto plazo de abril y diciembre del año 2026 y a cubrir necesidades adicionales de tesorería".

Valencia y Cataluña

La Comunidad Valenciana será la región que podrá acumular una mayor cifra en operaciones, con 2.500 millones de euros, "con la finalidad de refinanciar deuda para generar un ahorro financiero".

Además, el Ejecutivo ha aclarado que esta comunidad solicita autorización para hacer frente a la cancelación anticipada de la operación financiera concertada con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas en 2023, a través del Fondo de Liquidez Autonómico.

Por último, Cataluña podrá disponer de operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 125 millones de euros en préstamos formalizados con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Del total, 65 millones corresponderían al préstamo Fira 2000 y otros 60 millones a los préstamos con el BEI formalizados en 2024 y 2025.