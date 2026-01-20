Castilla-La Mancha abonará el bono social térmico "antes del fin del invierno": 30 millones para 112.000 hogares

El Gobierno de Castilla-La Mancha comenzará a enviar a partir de este miércoles las notificaciones a las casi 112.000 personas que este año serán beneficiarias del bono social térmico. Una ayuda que contará con una cuantía de 29.593.346,30 euros.

Así lo ha expresado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante una rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, donde ha expuesto que se hará un "pago único que oscila entre los 139,64 euros y los 400,69 euros".

"Todo ello a través de tres zonas climáticas que se establecen y también una diferenciación entre si la persona es vulnerable o es un vulnerable severo", ha expresado.

Según ha detallado, con el inicio de este procedimiento, la Junta persigue "realizar ese pago en el mes de marzo". "Será la primera vez que se pueda hacer ese pago por parte de Castilla-La Mancha en invierno que es cuando realmente se necesitan estas ayudas", ha indicado.

En concreto, la Junta remitirá "68.151 cartas personalizadas y 43.753 correos electrónicos" para informar a los beneficiarios de la ayuda y abrir canales de comprobación en caso de errores.

Por provincias

Por provincias, Albacete tendrá un total de 27.579 beneficiarios, mientras que Ciudad Real tendrá 26.159; Cuenca 14.514; Guadalajara 8.259; y Toledo 35.398.

Junto a las comunicaciones, la Junta habilitará una atención personalizada a estas personas a través de la Oficina de Asesoramiento Energético. Se podrá contactar a través del teléfono 925 287 092 o el correo electrónico bonosocialtermicoclm@jccm.es.

Ayudas a la creación de comunidades energéticas

Por otro lado, Gómez ha informado de la próxima convocatoria de ayudas a la creación de comunidades energéticas, que estará dotada con 10,6 millones de euros.

Unas ayudas financiadas con fondos Feder que tienen el objetivo de "impulsar el autoconsumo en la región". Además, este año contará con la novedad de "incorporar ayudas para el establecimiento de almacenamiento energético".

Según la consejera, en 2025 las instalaciones energéticas de autoconsumo se incrementaron en un 16 %, alcanzando los 945 megavatios de potencia en la región con 54.536 las instalaciones de energía. Según los datos de Red Eléctrica España, "Castilla-La Mancha ha alcanzado el 86 % de energías renovables en mix energético, un 2 % más que en 2024".

"Estamos en estos momentos generando electricidad en la región con fuentes renovables en un 69 %, 13 puntos por encima de la media nacional", ha sentenciado.

Estrangulamiento de la región

Por último, Gómez ha abogado porque la nueva planificación eléctrica, a la que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones, permita resolver el "estrangulamiento" que sufren algunas áreas de la comunidad, ya que produce el doble de la energía que consume.

Ha detallado que el planteamiento del Gobierno de España pasa por 17 nuevas subestaciones en el territorio autonómico y que otras 23 ya existentes puedan contar con un 'transfer' o ampliar su capacidad para permitir la distribución. Esto daría "un respiro" a la región.

Sin embargo, la comunidad ha pedido algunas subestaciones más y que se aprovechen las nuevas infraestructuras de tendido de alta tensión, como las que discurren por la comarca de Ocaña (Toledo), las que atraviesan la zona oriental de la región desde Albacete o las que suben desde Andalucía hacia Madrid por Ciudad Real.

"Queremos incrementar nuestra demanda. Castilla-La Mancha utiliza unos 13.000 megavatios de potencia y genera más del doble, por lo que tiene mucha capacidad para poder utilizar esa energía", ha sentenciado.