Castilla-La Mancha destina tres millones de euros a la transformación digital de pymes de la región

El programa 'Adelante Digitalización' publicado este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha destinará tres millones de euros a proyectos de transformación digital en pymes y en la industria manufacturera de la comunidad.

Así lo ha expresado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, detallando que incluye la incorporación de los talleres y empresas artesanas y el plazo de solicitud estará abierto hasta el 21 de enero de 2026.

La convocatoria cuenta con dos líneas de actuación: el apoyo a la digitalización de las pymes mediante la implantación de servicios asociados al comercio electrónico y el apoyo a la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha.

La convocatoria se enmarca en el Plan Adelante e incluye como novedades la incorporación de actuaciones promovidas por artesanos y empresas artesanas en la región, ampliando la naturaleza de los proyectos que pueden presentarse.

El programa aumenta tanto las cuantías máximas en sus líneas, como la intensidad de las ayudas, que pueden alcanzar los 15.000 euros en la línea 1 y los 120.000 euros en la línea 2.

Crecimiento de la región

La convocatoria coincide con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística relativos a la Cifra de Negocios del sector industrial en el mes de septiembre, que sitúan a Castilla-La Mancha como la cuarta comunidad autónoma con mayor crecimiento en la facturación industrial en términos interanuales, con un crecimiento del 6,3 por ciento, dos puntos por encima de la media del país.

Asimismo, la Consejería ha expresado que en los nueve primeros meses del año la facturación industrial en Castilla-La Mancha ha acumulado un crecimiento del 2,6 %, casi dos puntos por encima de la media nacional en este mismo periodo.