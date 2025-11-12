CCOO Castilla-La Mancha pedirá subidas salariales por encima de la media para compensar "los bajos sueldos"

De cara a la negociación colectiva sectorial de 2026, CCOO Castilla-La Mancha ha anunciado que reivindicará a las patronales incrementos salariales por encima del porcentaje pactado a nivel nacional, garantizando las cláusulas de revisión salarial. Mientras que la media nacional se sitúa en el 3,53 %, en Castilla-La Mancha está en el 2,93 %.

Asimismo, planteará una reducción paulatina de la jornada laboral anual para que se vaya consolidando inicialmente en 37,5 horas semanales.

En la negociación, CCOO irá de la mano con la Unión General de Trabajadores (UGT) con el objetivo de "situar el convenio más importante de cada provincia como modelo para conseguir idénticas mejoras en el resto". La referencia en Albacete será en Albacete el convenio del metal, en Ciudad Real el del comercio general, en Cuenca el de la industria agroalimentaria, en Guadalajara el de logística y en Toledo el de la hostelería.

Así lo ha expresado el secretario regional de CCOO, Javier Ortega, y el secretario de acción sindical del sindicato, Ángel León, que han presentado los principales datos de cara a la negociación colectiva de 2026.

CCOO defiende sus reivindicaciones argumentando que hay un "escenario favorable", ya que durante los siete primeros meses de 2025 las exportaciones de las empresas de Castilla-La Mancha superan los 6.500 millones de euros por primera vez en toda la serie histórica, con un crecimiento que roza el 7,3 %.

"Hay margen para subir los salarios porque la productividad ha crecido un 43 %, mientras que la remuneración media ha subido un 30 %. Y la rentabilidad media de las empresas vuelve a registrar un nuevo récord en la mayoría de los sectores tanto en grandes, pequeñas y medianas empresas", ha afirmado.

Por último, el sindicato ha anunciado concentraciones en las capitales de provincia bajo el lema 'Trabajamos más pero cobramos menos'. En Albacete, la concentración será el 29 de noviembre a las 11 horas, mientras que será el día 1 de diciembre en Ciudad Real, a las 11 horas; Guadalajara, a las 12 horas; y Toledo, a las 11 horas.

Afecta a 360.000 trabajadores

La negociación colectiva sectorial afecta a 360.000 trabajadores en la región y está regulada por 81 convenios colectivos. Según el sindicato, "hay una situación de bloqueo intencionado por parte de las patronales a nivel regional en las cinco provincias, donde hay 20 convenios colectivos parados o en proceso de negociación".

Para 2026 "hay que abrir la negociación de 26 convenios colectivos que afectan a unas 112.000 personas trabajadoras en la región".

"Castilla-La Mancha es la tercera comunidad con peor salario del conjunto del país Solamente tenemos por debajo a Canarias y Extremadura. El salario mediano en Castilla-La Mancha es de 21.071 euros al año y afecta a unas 289.000 personas", ha expresado.