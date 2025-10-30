Page y Planas abogan por una PAC con fondos suficientes y confrontan con quienes "quieren aplicar la motosierra"

Emiliano García-Page y Luis Planas se han reunido en la sede del Ministerio de Agricultura. JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han coincidido en la defensa de una Política Agraria Común (PAC) dotada con los fondos suficientes.

Ambos representantes han escenificado el objetivo compartido en una reunión celebrada en Madrid, una cita en la que también ha participado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno regional, Julián Martínez Lizán.

La necesidad de disponer de los recursos necesarios para hacer frente a los retos del sector agrario ha sido una de las principales conclusiones que ha dejado el encuentro que han mantenido esta mañana.

Page ha subrayado la importancia del pacto en defensa de los intereses del campo ante las instituciones europeas, tras el planteamiento de la Unión Europea de aplicar el mayor recorte en la historia de la PAC, una posibilidad que supondría "un quebranto muy serio" a la cohesión territorial.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha manifestado su contrariedad ante la expectativa de que un eventual aumento del gasto en defensa se haga a costa de debilitar la agricultura europea. Según el presidente de Castilla-La Mancha, supondría "desproteger" a la Unión en lo que más la ha identificado.

Page considera necesario mantener el bloque y el volumen global de fondos europeos, ya que lo contrario sería abrir la puerta a quienes quieren "aplicar la motosierra" a la PAC.

El ministro y el presidente han coincidido en la necesidad de defender una política agraria coherente con el mercado único europeo, con financiación comunitaria suficiente para responder a los retos del sector, especialmente en Castilla-La Mancha, que es la tercera comunidad autónoma por volumen de percepción de fondos, tras Andalucía y Castilla y León.

Planas ha trasladado a Page que esta "decepcionante propuesta de la Comisión Europea" es tremendamente compleja, que adolece de falta de información y en la que no queda reflejada la importancia del trabajo de agricultores y ganaderos, que llevan a cabo una actividad "estratégica y esencial" para el conjunto de la sociedad.

Vino y sanidad animal

Dada la importancia del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha, el ministro ha explicado a Page que la prioridad de España es que la aplicación del paquete legislativo específico para el vino, que presentó la Comisión Europea este año, sea lo más rápida posible.

Este acuerdo incluye recomendaciones para el futuro del sector y posibles medidas para su mejora a corto, medio y largo plazo.

Además, Planas ha señalado la apuesta del Gobierno central por un regadío moderno y sostenible, imprescindible para la seguridad alimentaria. En este sentido, ha detallado las inversiones del Ministerio en Castilla-La Mancha, en ejecución o planificadas hasta 2027, que suman algo más de 86 millones de euros.

La sanidad animal, tras los últimos focos en España de distintas enfermedades como la lengua azul, gripe aviar o dermatosis nodular contagiosa, ha sido otro de los asuntos tratados en la reunión.

Planas ha destacado que el Ministerio trabaja con determinación para atajar y erradicar la lengua azul y la gripe aviar; además, ha reivindicado la excelente colaboración con los servicios veterinarios de Castilla-La Mancha para implantar las mejores medidas de lucha contra estas enfermedades.