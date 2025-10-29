UGT Castilla-La Mancha denuncia la precariedad y feminización del sector de los cuidados: salarios un 40 % menor

UGT Castilla-La Mancha ha denunciado la "precariedad y feminización" del sector de los cuidados en la región, donde las trabajadoras perciben salarios un 40 % inferiores al promedio nacional por hora trabajada, según ha señalado el sindicato en un comunicado.

La organización sindical ha advertido de que el 85 % de las excedencias por cuidado en Castilla-La Mancha son solicitadas por mujeres, que además sufren bajos salarios, empleos a tiempo parcial y ausencia de convenios colectivos en muchos casos.

UGT ha recordado que, de acuerdo con un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres que trabajan en el sector de la salud y los cuidados ganan alrededor de un 24 % menos que los hombres, una brecha que se mantiene también en el ámbito regional.

El sindicato ha calificado el de los cuidados como "uno de los sectores más precarizados y feminizados" de Castilla-La Mancha, con empleos que en muchos casos no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y presentan altos índices de temporalidad y parcialidad.

Cuidar con derechos

En respuesta a esta situación, UGT ha puesto en marcha la campaña "Cuidar con derechos", una iniciativa con la que busca reforzar los servicios públicos de cuidados, además de profesionalizar y dignificar las condiciones laborales de quienes desempeñan estas tareas esenciales.

El sindicato ha reclamado asimismo políticas que fomenten la corresponsabilidad social y familiar, recordando que el trabajo de cuidados "sostiene la vida y la economía, pero continúa siendo invisibilizado y mal remunerado".