Globalcaja recibe el sello de empresa solidaria al destinar el 0,7 % a proyectos sociales impulsados por el Tercer Sector

Globalcaja ha obtenido el ‘Sello Empresa Solidaria’, un distintivo que reconoce a aquellas compañías que, a través de la Casilla Solidaria del Impuesto de Sociedades, generan un impacto positivo sobre la sociedad.

Esta distinción oficial viene a reafirmar " el compromiso con las personas y con el territorio" de la entidad, y el " firme propósito de Globalcaja con el desarrollo sostenible y su acción social".

El ‘Sello Empresa Solidaria’ es una iniciativa que surge de la alianza entre empresas como Globalcaja y la Plataforma del Tercer Sector y, en la práctica, supone destinar el 0,7% del Impuesto de Sociedades a proyectos con fines sociales desarrollados por el Tercer Sector para construir un mundo más justo.

El 17,5% de sus beneficios a entidades sociales

“En Globalcaja, el compromiso con la sociedad está en nuestro ADN, por tanto, marcar la Casilla Solidaria nos permite completar nuestra acción social, esa labor que realiza nuestra entidad para hacer de Castilla-La Mancha una tierra de igualdad de oportunidades, una tierra de futuro y con futuro”, ha destacado el director general, Pedro Palacios, al valorar la concesión de este distintivo.

Cabe recordar que, además de colaborar con esta iniciativa, la entidad financiera líder destina el 17,5% de sus beneficios a impulsar iniciativas sociales de toda índole, educativas, deportivas, culturales, empresariales, sociales…