Toledo y Cuenca concentran casi 1.000 pisos turísticos "ilegales" retirados por el Ministerio de Vivienda

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha dado un nuevo paso en la lucha contra los pisos turísticos ilegales en España, notificando a las plataformas digitales la retirada de 918 anuncios en Castilla-La Mancha.

La medida se ha adoptado tras constatar que estos alojamientos no cumplen con los requisitos legales para obtener el número de registros obligatorio, que entró en vigor el pasado 1 de julio.

El registro, gestionado a través de la Ventanilla Única Digital, impulsada por la ministra Isabel Rodríguez, ha recibido desde el 1 de enero un total de 336.497 solicitudes en todo el territorio español.

De estas, 264.998 corresponderían a alquileres turísticos, de los cuales 53.786 han sido revocados, lo que supone un 20,3%. En Castilla-La Mancha, la cifra de solicitudes rechazadas asciende a 918.

Ciudades turísticas

Gran parte de estos pisos ilegales se concentran en las dos ciudades de la región que registran más visitantes: Toledo, con 350 solicitudes revocadas, y Cuenca, con 134.

Estas cifras reflejan la presión que el turismo ejerce sobre el mercado inmobiliario local y la necesidad de garantizar la función social de la vivienda.

"El objetivo del Ministerio es proteger el mercado residencial y evitar que los pisos turísticos desplacen a las familias de sus barrios y alteren la vida de las ciudades", explican desde la cartera que dirige Isabel Rodríguez.

La Ventanilla Única Digital permite que registradores, plataformas y el propio Ministerio compartan información de manera coordinada para detectar fraudes y asegurar que los anuncios que no cumplen la normativa sean retirados de manera inmediata.

Petición cancelada

Las solicitudes que se consideran "revocadas" corresponden a aquellas que contenían datos incompletos o que no se ajustaban a la normativa vigente, y que no fueron subsanadas en el plazo establecido.

Ahora, las plataformas deberán eliminar estos anuncios, algunos de los cuales podrían estar comercializándose en más de una empresa al mismo tiempo.

Pisos revocados

Por provincias, además de Toledo y Cuenca, se han revocado 110 solicitudes en Ciudad Real, 62 en Guadalajara y 57 en Albacete. Entre los municipios, destacan también Almagro (17) y la capital Ciudad Real (17).

Esta concentración en las capitales evidencia la presión turística en estas localidades, que buscan equilibrar la llegada de visitantes con la preservación de vivienda para residentes.

Pioneros

España se convierte así en el primer país europeo en implementar un registro único de alojamientos temporales, con el fin de frenar el fraude en el sector y garantizar un turismo sostenible.

La medida forma parte de un plan más amplio del Ministerio de Vivienda para garantizar que las viviendas disponibles se integren en el mercado de alquiler residencial y no se utilicen de manera irregular para el turismo.

La ministra Isabel Rodríguez ha destacado que este sistema busca "preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades".

Eliminación

Además, se pretende que las propiedades retiradas de las plataformas puedan reincorporarse al mercado de alquiler residencial, ofreciendo más oportunidades para los ciudadanos y asegurando un turismo más equilibrado.

Los datos reflejan que Castilla-La Mancha mantiene cifras moderadas comparadas con otras comunidades, siendo Andalucía (16.740), Canarias (8.698) y Cataluña (7.729) las que encabezan el ranking de revocaciones.

Candados en viviendas turísticas Javier Longobardo

Sin embargo, la concentración en Toledo y Cuenca subraya la necesidad de seguir controlando el sector en ciudades con alta afluencia turística.

Con esta medida, el Gobierno busca garantizar que el turismo contribuya a la economía local sin comprometer el derecho a la vivienda de los ciudadanos, combinando regulación, control digital y coordinación con las plataformas para ofrecer un mercado más transparente y seguro tanto para propietarios como para residentes.