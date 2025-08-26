Castilla-La Mancha destinará 16,2 millones de euros a ayudas para la compra de vehículos eléctricos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para impulsar la movilidad sostenible en la región, con 16,2 millones que van a permitir "impulsar la compra de más de 2.000 vehículos eléctricos e instalar 1.000 nuevos puntos de recarga".

Así lo ha expresado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras el Consejo de Gobierno de este martes, detallando que los interesados pueden solicitar las ayudas del programa Moves III desde este miércoles, hasta el 31 de diciembre.

"La nueva convocatoria se suma a las anteriores vinculadas al Moves III, que han permitido conceder ayudas a todas las solicitudes que nos han presentado en la Consejería hasta la fecha, con un presupuesto cercano a los 50 millones de euros de Fondos Next Generation", ha asegurado.

En total, han sido 8.482 solicitudes las que se han atendido para facilitar la renovación de la flota a particulares y empresas y la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica. A 5.469 expedientes se les ha concedido ayudas por valor de 25,4 millones para la compra de 5.625 vehículos eléctricos. Y 22,4 millones para 3.845 puntos de recarga correspondientes a 3.013 expedientes.

Hasta 7.000 euros

La consejera ha animado a la ciudadanía a seguir pidiendo estas ayudas, que pueden llegar a subvencionar un máximo de hasta 7.000 euros "la compra de un vehículo eléctrico" y hasta 1.300 euros de una motocicleta eléctrica si los adquirientes achatarran un vehículo de más de siete años de antigüedad. Si no se hace entrega para chatarra de un vehículo antiguo las ayudas pueden llegar hasta los 4.500 euros.

En el caso de la compra de furgonetas eléctricas la subvención puede alcanzar hasta los 9.000 euros si el usuario achatarre su viejo vehículo y con hasta 7.000 en caso de que no lo haga.

En cuanto a infraestructuras de recarga, se subvencionará hasta el 70 % a particulares, comunidades de propietarios y administración sin actividad económica y hasta el 80 % para aquellos que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes.

"Estas ayudas tienen un extra de un 10 % a actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y otro 10 % para personas con movilidad reducida", ha sentenciado.