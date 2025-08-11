Venden una cervecería ubicada en pleno centro de Ciudad Real: este es su precio

Idealista cuenta con un amplísimo catálogo de pisos y casas en venta. Sin embargo, también incluye otro tipo de propiedades destinadas a compradores interesados en los negocios. Es el caso de la cervecería que se vende en Ciudad Real por 285.000 euros.

Situada en pleno centro de la capital de provincia, a 200 metros de la Plaza del Pilar, se erige como uno de los locales que conforman la zona de ocio del entorno de la Plaza de San Francisco y el Torreón del Alcázar.

Un espacio de 188 metros cuadrados con dos estancias, dos baños y dos escaparates. Además, cuenta con posibilidad de instalar terraza en la calle.

Cervecería en venta en Ciudad Real. Foto: Idealista.

Para todo tipo de negocios

Un lugar que ofrece más posibilidades, ya que los interesados pueden instalar otro tipo de negocios como clínicas dentales, academias, peluquerías, sucursales bancarias, oficinas, despachos o tiendas.