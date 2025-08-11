Venden una cervecería ubicada en pleno centro de Ciudad Real: este es su precio
El local tiene 188 metros cuadrados y se ubica en plena Plaza de San Francisco de la capital de provincia.
Más información: Venden un amplio bar - restaurante en el Polígono de Toledo: este es su precio
Idealista cuenta con un amplísimo catálogo de pisos y casas en venta. Sin embargo, también incluye otro tipo de propiedades destinadas a compradores interesados en los negocios. Es el caso de la cervecería que se vende en Ciudad Real por 285.000 euros.
Situada en pleno centro de la capital de provincia, a 200 metros de la Plaza del Pilar, se erige como uno de los locales que conforman la zona de ocio del entorno de la Plaza de San Francisco y el Torreón del Alcázar.
Un espacio de 188 metros cuadrados con dos estancias, dos baños y dos escaparates. Además, cuenta con posibilidad de instalar terraza en la calle.
Para todo tipo de negocios
Un lugar que ofrece más posibilidades, ya que los interesados pueden instalar otro tipo de negocios como clínicas dentales, academias, peluquerías, sucursales bancarias, oficinas, despachos o tiendas.