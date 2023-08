El endeudamiento de estos ayuntamientos de Castilla-La Mancha puede sorprender a sus vecinos

Las 8.132 corporaciones locales que hay en España cerraron diciembre del pasado año con una deuda de 23.019 millones de euros, de los que 478,79 millones, -un 2,4% más que en 2021, aunque un 55,7% menos que en 2012- corresponden al conjunto de municipios de Castilla-La Mancha. Un pasivo que en el caso de los ayuntamientos de las cinco capitales de provincia de la región ascendía a 130,9 millones de euros de los que cerca de la mitad (63,9 millones) corresponden a Albacete, seguido por Cuenca (43,7), Guadalajara (21,3), Toledo (1,6) y Ciudad Real (0,3), según datos del Ministerio de Hacienda. Se trata de la totalidad de la deuda pendiente de pagar a dicha fecha que tienen los ayuntamientos procedente de préstamos a largo plazo con entidades financieras y avales, es decir, el capital pendiente de amortizar más los intereses generados.

A nivel nacional, los ayuntamientos más endeudados del país son los de Madrid (1.738 millones), Barcelona (1.117 millones), Jerez de la Frontera (929 millones), Zaragoza (634 millones) y Jaén (539 millones). Por número de habitantes, el ayuntamiento de Vallada, en Valencia, sigue siendo el más endeudado de España con 9.175 euros por persona, consecuencia de la época del ladrillo y de los proyectos faraónicos. Le siguen Los Barrios, en Cádiz, con una deuda de 8.365 euros por habitante; Moraleja de En medio, en Madrid, con 7.620 euros; Navajas, en Castellón, 7.302 euros; y Huévar de Aljarafe, en Sevilla, con 6.342 euros.

El endeudamiento por habitante es también preocupante en algunas poblaciones de Castilla-La Mancha. Un ejemplo es Cotillas (Albacete), una población de apenas 130 habitantes que figura entre los diez municipios españoles con más déficit por vecino en el país: 4.779 euros por habitante. También se significan por su elevada deuda municipal por individuo Puerto San Vicente (TO), 3.940 euros; Campillo de la Jara (TO), 2.790; Sacecorbo (GU), 2.625; El Ordial (GU), 2.621; Las Majadas (CU), 2.117; Barchín del Hoyo (CU), 1.883; Tamajón (GU), 1.804; Carranque (TO), 1.774 y La Estrella (TO), 1.747.

