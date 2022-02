72-74 | El BSR Amiab Albacete cae ante el Bilbao y rompe su imbatibilidad

Desde la previa ya se intuía que el partido que BSR Amiab Albacete y Bilbao BSR iban a disputar sobre la pista del Pabellón de Lepanto iba a ser vibrante. Tanto fue así, que una canasta en el último suspiro fue la causa de que la balanza acabara decantándose del lado vasco.

El primer cuarto arrancó sin un dominador claro, aunque poco a poco fueron los locales quienes se encontraban más cómodos y comenzaban a cobrar cierta ventaja en el luminoso. Aun así, Bilbao BSR no dio su brazo a torcer y acabó dándole la vuelta a la situación para adjudicarse el primer parcial por 13-19. El segundo cuarto fue un calco de lo ocurrido en el primer acto, pero a la inversa. Los bilbaínos iban con fuerza, aunque fue BSR Amiab quien concluyó con mejores sensaciones. No obstante, los de Esther Jiménez no pudieron evitar marcharse al descanso 34-41 abajo.

Tras la reanudación, más igualdad aún. Ambos protagonistas firmaron un parcial de 17-17 que seguía premiando a los visitantes, pero que daba esperanzas a los albaceteños. Este escenario provocaba que el último cuarto se desarrollase bajo la emoción máxima, llegando a sus últimos 5 minutos con un marcador de 61-66. Fue entonces cuando el cuadro manchego volvió a demostrar, una vez más, su enorme nivel competitivo y consiguió encarar los compases finales con un empate a 72, dejando sus opciones de victoria intactas. Sin embargo, en el último suspiro Bilbao BSR logró una canasta que sentenció el encuentro: 72-74.

En definitiva, BSR Amiab Albacete cosecha su primera derrota en lo que va de temporada, la cual ha llegado por la mínima, ante un muy buen rival y que no le impide seguir comandando la clasificación en esta División de Honor de baloncesto en silla de ruedas. Cabe destacar que los dos equipos quisieron enviar un mensaje en contra del conflicto bélico que por desgracia está sucediendo actualmente en territorio ucraniano. Dicho mensaje llegó a través de unos carteles portados por los jugadores antes del inicio y que mostraban la frase de ‘NO A LA GUERRA’, en diferentes idiomas.

Ficha del partido:

BSR Amiab Albacete: Kyle Marsh (10), Lee Shane Manning (10), Almudena Montiel Cortijo (2), Filipski Mateusz (11) y Ben Oliver Fox -cinco inicial- Ghazain Choudhry (22), Harrison David Brown (9), Virginia Pérez Gutiérrez y Óscar Onrubia Gonzalez (8).

Bilbao BSR: Manuel Enrique Lorenzo Díaz (12), David Mouriz Dopico (27), José Maria Avendaño Lera (13), James Michael Macsorley (8) y Luis Eduardo Jasso Sandoval (14) -cinco inicial-.

Parciales: 13-19, 21-22, 17-17 y 21-16 (72-74, final).

Incidencias: Pabellón de Lepanto. Encuentro División de Honor de baloncesto en silla de ruedas.

