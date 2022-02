1-0 | El Albacete vence al Villarreal B y aprieta la clasificación por arriba

El partido ante el Villarreal B era una auténtica final y el Albacete no la ha desaprovechado. Los manchegos que partían antes del encuentro con una desventaja de cuatro puntos hacía el líder, la recortan a uno y aprietan la clasificación en la zona alta. Ahora mismo, el Villarreal B es líder con 46 puntos, 2º es el Albacete con 45 y 3º el Andorra con 44.

Los manchegos empezaban apretando desde el inicio, Alberto tuvo la primera para el Albacete, pero su ocasión fue atajada por el guardameta del filial del Villarreal. La réplica llegó enseguida, Diego Collado perdonó para el equipo visitante lo que hubiera significado el 0-1. Y sin tiempo para respirar, de nuevo volvió avisar el filial amarillo con un disparo desde el mediocampo por parte de Arana. Los albaceteños no perdían la cara al partido y Fuster volvía a tener una nueva ocasión para el equipo manchego. El único gol del partido llegó en el minuto 16, una mano dentro del área del villacañero Alberto del Moral fue castigada por pena máxima y Kike Márquez desde los once metros no fallaba y hacía el tanto definitivo del partido. Un buen Albacete en defensa secó al equipo amarillo en ataque y el filial no llegó a estar cómodo a raíz del gol del Alba.

Ya en la segunda mitad, el Villarreal B volvió a tener su ocasión más clara por medio de Arana, el delantero no atinó en su disparo y el Albacete se fue haciendo aún más fuerte en defensa. Riki tuvo la sentencia para los locales en el 79, pero su disparo también salió desviado.

Al final, victoria importantísima para el Albacete que vuelve a ganar tras los dos últimos empates cosechados. La próxima cita para el equipo albaceteño será visitar tierras gaditanas para medirse al San Fernando.

