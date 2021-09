El rodense David Castro todavía no se cree que es campeón de España de triatlón

El triatleta rodense David Castro, que este domingo ganó el Campeonato Absoluto de España de Triatlón en Banyoles (Girona), ha reconocido este lunes a Efe que “todavía hoy no me creo lo que acabo de conseguir y supongo que, hasta dentro de unos días, cuando vuelva a La Roda, no lo asimilaré; estoy muy contento y emocionado”, ha apostillado.

Castro, que logró un tiempo de 1:45:08, se impuso a Ángel Sánchez, corredor del Triatlón Albacete, tras un acelerón que los dejó a ambos disputándose el título a cuatrocientos metros, hasta que el rodense impuso su velocidad en línea de meta, donde aventajó en cinco segundos a Sánchez.

El deportista ha admitido que la crisis sanitaria ha hecho mella en muchos profesionales como él, porque “la falta de entrenamiento te hace dudar sobre cómo vas a estar realmente”.

Castro ha explicado lo que le había costado conseguir vencer en el Campeonato de España, puesto que “había hecho tres podios y los dos últimos años no me salieron bien las cosas, porque hice un cuarto y quinto puesto, pero todo ese camino ha merecido la pena para llegar hasta aquí”, ha confesado.

Asimismo, ha dado más valor a lo logrado por ser “el campeonato grande y distancia olímpica” y por producirse en un evento al que acudieron sus padres y su entrenador, figura indispensable para conquistar el título.

“Me abracé a él y le dije que se la debía porque, cuando me fui de Madrid, empezamos a preparar el Campeonato de España en La Coruña, no nos salió bien, y, desde entonces, era un objetivo que nos habíamos marcado para cumplir”, ha relatado el triatleta rodense.

Castro ha asegurado que su siguiente reto se centrará en el Campeonato Absoluto de Europa, que se celebrará dentro de tres semanas en Valencia, y en el que espera “hacer un buen papel, después de la confianza que he logrado en Banyoles”.

Por último, ha asegurado que tiene “intacta” la ilusión por participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2024, cita en la que “pondré todo de mi parte para intentar estar allí y, después, que el tiempo y las carreras hablen, pero por intentarlo que no quede”, ha recalcado.

