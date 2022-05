El Grupo Ibérica ya está a los mandos del CD Toledo. Lo cierto es que el conglomerado empresarial, dueño del 75% del capital social del club tras la última amplicación, lleva algunas semanas tomando decisiones, pero ha sido este miércoles cuando Fernando Núñez Lirio ha hecho su puesta de largo en la que ha trazado las líneas básicas del nuevo proyecto. En él, ha destacado la construcción de una ciudad deportiva que haga crecer al club y ha desvelado los nombres de los responsables de la parcela deportiva: David Vizcaíno y José María Rivas. Además, ha confimado la continuidad de Alejandro Lara como consejero delegado del club (también es propietario del 20% de las acciones a través de Domenica Sports) y de Joaquín Sánchez-Garrido como presidente.

Núñez Lirio, que ha prometido "ilusión y pasión" en esta nueva aventura, ha asegurado que desde el Grupo Ibérica han dado el paso porque "Toledo reune muchos de los requisitos que buscábamos para entrar en el sector del deporte." "No va a venir un madrileño aquí a explicar lo que es Toledo," bromeaba. A ello también ha sumado las "sinergias" que el grupo tiene con la ciudad y la provincia a través de Merkocash o Motor Pacífico, y con Castilla-La Mancha con la gestión del Monasterio de Uclés (Cuenca) a través de la fundación Fernando Núñez.

Fernando Núñez Lirio (CEO del Grupo Ibérica), Joaquín Sánchez-Garrido (presidente del CD Toledo) y Alejandro Jara (consejero delegado). Óscar Huertas

En segundo lugar ha pedido a la afición "paciencia." Por ello, en toda su intervención no ha querido marcarse ningún plazo ni objetivo. "Soy el primero al que no le gusta estar en Tercera pero lucharemos por recuperar la categoría cuanto antes," se limitaba a decir.

En tercer lugar, ha puntualizado que buscan una "profesionalización total en todas las áreas, desde la deportiva a la financiera, la de marketing o publicidad."

Organigrama del club

Núñez Lirio también ha dado algunas pinceladas sobre el organigrama que vertebrará el nuevo CD Toledo. En él, continuará Alejandro Jara como consejero delegado y "responsable del día a día," al igual que Joaquín Sánchez-Garrido que mantendrá sus funciones como presidente.

El que no seguirá es Luis Jaime Puebla, hasta ahora resposable de la parcela deportiva y señalado por muchos como uno de los principales culpables del desastre deportivo de este temporada. En este sentido, ha querido "agredecerle su trabajo durante estos meses" pero ha puntualizado que "esto es fútbol y hay que asumirlo."

A partir de ahora, el Grupo Ibérica confiará la parcela deportiva en David Vizcaíno y José María Rivas. Se da la circunstancia que Vizcaíno es el actual director deportivo del San Fernando gaditano por lo que "no estará en el día a día del club pero nos asesorará y capitaneará las decisiones deportivas." De ahí que su extensión en el club sea José María Rivas, quien "sí que estará dedicado al cien por cien."

Núñez Lirio ha repetido en varias ocasiones que como máximo accionista "exigiré responsabilidades pero no me meteré en las decisiones deportivas," lo que le ha servido para echar balones fuera sobre si Javi Sánchez continuará o no en el banquillo del equipo. No obstante, ha reconocido que en "cinco o diez días" la decisión estará tomada.

Proyecto de Ciudad Deportiva

En los planes de futuro que los nuevos propietarios del Toledo tienen, otorgan una importancia capital a la cantera. Por eso, mirándose en el espejo de clubes como Villarreal o Éibar, Núñez Lirio ha destacado el potencial de Toledo como "una provincia con 700.000 habitantes de la que tenemos que captar y retener el talento." Para ello y ante el déficit de instalaciones deportivas en la ciudad, están trabajando en un proyecto de ciudad deportiva y residencia de estudiantes para el que "estamos eligiendo entre dos o tres posibles ubicaciones."

"Queremos que sea una ciudad deportiva para Toledo y no solo para el Toledo con canchas de pádel, tenis, un pabellón para el equipo de fútbol sala e incluso una residencia de estudiantes para atraer las perlas que surjan en la provincia o fuera de ella," explicaba. Para ello, también tienen previsto empezar a presentar la idea a las diferentes administraciones.

En este punto, el presidente Joaquín Sánchez-Garrido ha abundado que "la ciudad deportiva siempre ha sido un anhelo en Toledo" sobre el que llevan trabajando algún tiempo. "Lo primero que tenemos que hacer es elegir el sitio y a partir de ahí, pedir las autorizaciones y después hacerlo. El primer punto lo tenemos bastante avanzado y a partir de ahí tenemos que avanzar presentando el proyecto también a las diferentes adminstraciones," aseveraba.

Unas intenciones con las que pretenden dar un giro de 180 grados a un club y a una afición que llevan demasiado tiempo navegando en la zozobra.

Sigue los temas que te interesan