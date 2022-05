El Socuéllamos se abona al suspense tras perder el derbi; Toledo y Marchamalo dan la cara

Es difícil describir con un adjetivo cómo se ha desarrollado la penúltima jornada de liga en Segunda RFEF para los equipos castellano-manchegos. De todos ellos, el único que ha llegado con vida ha sido el Yugo Socuéllamos que se jugaba buena parte de sus opciones de permanencia ante el Calvo Sotelo en un derbi que hizo salta por los aires cualquier guion que se pudiera imaginar. Los de Pepe Masegosa, en un ejercicio de dignidad, mandaron durante muchos minutos en el marcador y terminaron llevándose los tres puntos gracias a un gol de Iván Limón en el añadido. Una actuación que es extensible a Toledo y Marchamalo, que también descendidos dieron la cara ante dos equipos de la parte alta como Hércules y Eldense.

Pero vayamos por partes. En Socuéllamos, más que un partido de fútbol se vivió una película de terror para la afición local. Lo más positivo, como en muchas de estas cintas, es que el final puede ser feliz porque llegarán a la última jornada dependiendo de sí mismos ante un Pulpileño que ya está descendido.

La culpa de que los azulones no tenga una última jornada más plácida la tiene el Calvo Sotelo, que desde el principio del partido dejó muy claro que no iba a vender barata su piel. Así, tras un primer intento de los locales por medio de Nacho Huertas, los mineros hacían el 0-1 en una jugada que culminaba Fran Sabaté en el 18'. La respuesta socuellamina no se hizo esperar y cinco minutos después el capitán Pepe Delgado, uno de los más destacados de su equipo, empataba con un potente disparo que se colaba en la portería rival.

Sin embargo, el Calvo Sotelo no bajó los brazos ante el empate y volvía a ponerse por delante por medio de Juanfri, quien establecía el 1-2 con el que se llegó al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Socuéllamos salió al terreno de juego a por todas buscando de manera descarada la portería rival. Pepe Delgado en dos ocasiones e Iván Bueno rozaron un empate que finalmente llegaba en el 61', cuando el 'héroe' Hugo Esteban no perdonaba en el primer balón que tocaba nada más ingresar al terreno de juego.

Con el 2-2 y los marcadores de los rivales, los socuellaminos se las prometían muy felices... hasta que en el descuento un error en la marca permitía a Iván Limón hacer el 2-3 que dejaba al Socuéllamos sin punto y le obliga llegar a esperar a la última jornada para certificar una permanencia que se daría automáticamente si ganan ante el Pulpileño y que dependería de otros marcadores si empata o pierde, ya que la ventaja sobre el descenso directo y el play-out es de 2 puntos.

Toledo y Machamalo

Al igual que el Calvo Sotelo, el Toledo y el Marchamalo afrontaban esta penúltima jornada descendidos enfrentándose a dos rivales de la parte alta a los que pusieron las cosas muy difíciles.

El CD Toledo terminó empatando a un gol frente al Hércules en un partido muy serio donde cedieron las tablas en un desajuste defensivo. Nada nuevo en el Salto del Caballo esta temporada.

Los verdes se adelantaban en el marcador al poco de comenzar la segunda parte gracias a un gol de Kike Pina. El lateral zurdo aprovechaba un centro desde la derecha de Alberto Bernardo que nadie despejó para establecer el 1-0. El empate llegaba en el descuento firmado por Diego Jiménez.

También en el descuento se llevó los tres puntos el Eldense gracias a un penalti muy discutido por el Marchamalo que transformaba Musa. Así culminaba un partido en el que los locales comenzaron mandando gracias al gol de Alvarito en el 7' y que empataba el equipo alicantino en el 27' por medio de Ángel Sánchez.

