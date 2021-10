Javi Sánchez, el hombre de la casa que acude al rescate del Toledo

El CD Toledo ha hecho la puesta de largo de Javi Sánchez como nuevo entrenador. en sustitución del extremeño Diego Merino. El técnico toledano, que en la mañana de este viernes ha dirigido su primer entrenamiento de cara al partido de este domingo contra el Alzira, ha afirmado que afronta este reto "con una ilusión tremenda y preparado para asumir el reto de darle la vuelta a la situación."

Durante la presentación, el que fuera jugador durante siete temporadas y capitán del CD Toledo, no escondía era su alegría por volver a su casa. "Cuando me hice entrenador, sentarme en el banquillo del Salto del Caballo era un sueño lejano que ahora se cumple," aseguraba el toledano, quien no obstante reconocía que "no se produce en la mejor situación" pero sabedor de que "hay trenes que cuando pasan no se pueden rechazar." Al hilo de estos sentimientos se mostraba plenamente convencido de que "se puede revertir la situación" y que si no lo sintiera así "no habría aceptado venir porque tanto en lo profesional como en lo personal me juego mucho."

En el tapete, Javi Sánchez no promete revoluciones: "Solo hemos podido dirigir una sesión en la que hemos preparado una parte del juego que podemos plantear, pero no podemos volvernos locos. Hay un muy buen trabajo ya hecho que queremos aprovechar y a partir de ahí introducir nuestros conceptos."

En esa oferta futbolística que plantea, no tiene dudas en que el Salto del Caballo tiene que ser protagonista. "Tenemos un campo con unas dimensiones especiales y hay que aprovecharlo. Yo he ido a jugar a estos campos con otros equipo y sufres," explicaba al tiempo que ponía el acento en "disfrutar compitiendo y que trate bien el balón."

Sánchez Garrido y Javi Sánchez. Foto: Óscar Huertas

En este nefasto arranque de temporada del equipo, también se ha puesto en el disparadero a la plantilla. En este sentido, Javi Sánchez sostenía que la ve "perfectamente capacitada para asumir el reto porque tienen calidad y espíritu de sacrificio."

Puebla: "Tenemos a los jugadores más adecuados"

En esta línea, el director deportivo Luis Jaime Puebla, quien reconocía que en las últimas semanas "habremos recibido del orden de 150 ó 200 ofrecimientos de entrenadores," no ofrecía dudas en decir que "tenemos a los jugadores más adecuados" aunque reconocía que "si el tiempo lo dice" podrían producirse retoques en el mercado invernal.

Junto a Sánchez y Puebla también ha comparecido Joaquín Sánchez Garrido. El presidente de la entidad ha aprovechado la ocasión para agradecer al técnico "las facilidades que nos ha dado para hacer una contratación muy rápida y muy sencilla" que comenzó y se cerró este mismo jueves una vez finiquitado el contrato de Diego Merino.

Preguntado por el esfuerzo extra que supone el cese de un entrenador y la contratación de un recambio, Sánchez Garrido se limitaba a asegurar que "es un extra presupuestario que deseas que no ocurra pero que podremos asumir sin problema."

Javi Sánchez se ha comprometido con el club hasta el 30 de junio y junto a él llega su 'fiel escudero' Jesús García Gutiérrez 'Guti', a quien se ha referido como "el mejor fichaje que he hecho desde que soy entrenador."

A los recién retornados se unirán para completar el staff técnico otros dos exjugadores del equipo verde, Álvaro Antón como segundo entrenador y Juanma Yuste como entrenador de porteros, así como Carlos López como recuperador.

