1-1 | El Calvo Sotelo empata ante el Ejido y sigue en puestos de playoffs

Tras las buenas sensaciones dejadas el pasado domingo en el Salto del Caballo, el Calvo Sotelo Puertollano afrontaba el partido ante el Ejido con la moral por las nubes.

No tardó en adelantarse el equipo local, en el minuto ocho, Iván Limón aprovechaba un centro de Ribalta para anotar el primer tanto de la tarde para el equipo azulón. También en la primera parte, llegaría el tanto de la igualada, Giuli derribaba a Alex Felip dentro del área y el árbitro marcaba penalti a favor de los visitantes, Jorge García no perdonó desde los once metros y el Ejido empató el partido. Poco antes del descanso, Abraham Arcos estrellaba un balón en el larguero que hubiera significado el 2-1.

Ya en el segundo tiempo, primero Sergio Pérez para el Ejido, luego Iván Limón para el Puertollano y más tarde Serrano de nuevo para el Ejido, fueron expulsados por doble amonestación quedándose el Puertollano con 10 jugadores y el Ejido con 9 para los últimos quince minutos finales. Poco antes del final, Godino se lució y evitó la victoria minera tras un cabezazo magistral de Valdivia. Abraham Arcos también tuvo una última ocasión, pero su disparo salió rozando el palo.

Por tanto, reparto de puntos en el Cerrú para un Calvo Sotelo Puertollano que sigue con su buena racha y ya acumula tres jornadas sin perder.

