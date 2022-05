El Manzanares FS ya salvado recibirá en el Ruiz Caba al Santa Coloma

El Quesos El Hidalgo Manzanares FS recibe este sábado a Industrias Santa Coloma en un partido correspondiente a la vigésimo novena y penúltima jornada de Liga en Primera División. El encuentro, con arbitraje de Carrillo Arroyo y Cordero Gallardo, dará comienzo a las 13.30 y se podrá seguir en directo a través de LaLigaSportsTV y CMMPlay. Los catalanes se impusieron en el encuentro de la primera vuelta.

El equipo dirigido por Javi Rodríguez, que empató en casa con Osasuna Magna 2-2 en la última jornada, está inmerso en la lucha por una plaza para el play off por el título de Liga. Se encuentra en octava posición con 40 puntos, uno menos que Jaén y Ribera Navarra y uno por encima de ElPozo, aunque los murcianos tienen un partido menos. Los manchegos, por su parte, cayeron en su visita al colista Burela (4-3), pero el empate entre Betis e Inter ratificó su permanencia en la máxima categoría una temporada más. Su objetivo ahora es mantener el duodécimo puesto.

“A partir de ahora vamos a intentar acabar lo mejor posible, sobre todo por respeto a la competición, a los equipos que se están jugando cosas todavía”, subraya el entrenador del Quesos El Hidalgo Manzanares, Juanlu Alonso, que insiste en que su equipo intentará sumar los seis puntos que quedan en juego. Para este partido cuenta con la baja de Fits, expulsado con roja directa en Burela, y la duda de Álvaro.

El entrenador madrileño muestra su “satisfacción” por la permanencia: “Ha sido una temporada muy complicada y lo sabíamos, pero hemos conseguido el objetivo con dos jornadas aún por disputarse, algo impensable en agosto”. Reconoce que la intención del equipo era “llegar con vida al último partido y pelearlo”. “Se ha hecho un gran trabajo en una de las temporadas más complejas de los últimos 20 años en lo que al descenso se refiere por el nivel que han demostrado los equipos y por la puntuación que va a ser necesaria para lograr la salvación”, enfatiza.

Juanlu Alonso considera que el buen ambiente que reina en el vestuario es una de las claves del éxito. Destaca, en este sentido, la “actitud ejemplar” de aquellos jugadores que “han sido menos protagonistas, pero no menos importantes durante toda la temporada”. “He sido injusto con algunos de ellos porque merecían más, pero siempre ha sido pensando en lo que era mejor para el proyecto”, apostilla. Asegura que el hecho de que Manzanares fuera el gran favorito para el descenso lo han utilizado “como un arma y no como una desventaja”. “No era fácil pasar de cabeza de ratón a cola de león, pero hemos estado preparados”, añade.

“La alegría y la satisfacción son muy grandes y creo que la permanencia es merecida por el esfuerzo y compromiso que han demostrado los jugadores. Después de estos dos partidos toca descansar, sobre todo desde el punto de vista mental, para afrontar la próxima temporada, que será igual de dura. En un club tan humilde como el nuestro, si no vas al límite y sacas el máximo a todos los niveles, es imposible mantener esta locura”, sentencia.

