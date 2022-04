El Soliss Talavera pide el aplazamiento de su partido ante Mengíbar por un brote de gripe

El Soliss Fútbol Sala Talavera ha solicitado el aplazamiento del encuentro que este sábado 30 de abril le medirá al Software Delsol Mengíbar a partir de las 18:30 horas en el Pabellón ‘Sebastián Moya Lorca’ debido a la aparición a lo largo de estos días de un brote de gripe que ha provocado que un total de siete jugadores se sientan indispuestos con malestar general y fiebre que ha obligado incluso a alguno de ellos a tener que necesitar asistencia hospitalaria para el tratamiento del proceso vírico.

Así lo ha explicado el técnico Juanma Marrube ante los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa de los jueves por la tarde, previa a un entrenamiento que ha tenido que ser suspendido debido a la falta de efectivos ya que además hay que recordar que el equipo cuenta con las bajas de larga duración de Porto y de Andrés así como con la de Javi Amorós, convaleciente todavía de su lesión lumbar. Por todo ello, el equipo no podría ni completar una convocatoria en caso de tener que disputarse el encuentro.

“La semana se empezó a truncar con varios jugadores con fiebres altas y no pudimos entrenar el martes. Luego el miércoles pudimos hacer una sesión con tres efectivos menos y este jueves nos volvimos a encontrar con lo mismo, con jugadores que han tenido que ir al hospital esta noche y otros cinco jugadores con molestias y con sintomatología de fiebres altas, por lo que decidimos suspender el entrenamiento de esta tarde, comunicaba el técnico haciendo cronología de los hechos.

“Los informes del hospital así lo indican. No entiendo mucho de ello pero parece que son síntomas de gripe o gripe A, no son casos de COVID-19, pero en ese sentido estamos con siete jugadores ahora mismo que no pueden ni tan siquiera entrenar”, apostillaba el preparador gallego quien de la misma manera destacaba que “no es que estemos hablando de un caso de dos, estamos hablando de un caso de siete jugadores y lo que corresponde es solicitarlo. Aparte de ello hay que recordar que tenemos dos jugadores lesionados de larga duración, que sumados a Javi Amoros hacen que uno se ponga en esa situación que esperamos que se contemple y se valore”.

Recuerda Juanma Marrube que esta situación ya se ha vivido esta temporada y además con un equipo de la región, un Viña Albali Valdepeñas que pasó por lo mismo que están pasando ahora los talaveranos: “Hay antecedentes esta temporada, un Viña Albali Valdepeñas–Jimbee Cartagena que por un tema similar se suspendió”.

Al respecto de ello y de la fecha del partido, pues todos somos sabedores de que la semana que viene acaba la competición: “No se está proponiendo jugar en 15 días, al contrario, si tiene que ser el martes para no alterar la competición pues es una opción ya que en un proceso febril los jugadores en tres o cuatro días ya estarían bien. Es eso lo que se está demandando para no alargar esto”.

“Sin siete jugadores jugar el sábado y poder hacerlo el martes hay una diferencia abismal. El sentido común te pide marcar esa opción y hay antecedentes ya de un caso similar por lo que pido que se estudie y se valore la situación, que es lo ideal por las circunstancias, no porque nosotros queramos eso”, apostillaba.

Por último, el técnico del Soliss FS Talavera quería destacar que por lo que está pasando el conjunto talaverano y solicitar el aplazamiento “es una situación que ayer ni nos planteábamos ya que estábamos bien menos tres jugadores. Sin embargo, esta mañana siete jugadores te manifiestan a primera hora que pasaron muy mala noche, gente que ha ido al hospital y con fiebres muy altas”.

“Entonces es cuando entra el protocolo de hacer frente por esta vía. Espero que el sentido común impere y entiendo que es una situación a nivel complicado en el calendario pero no se está pidiendo jugar dentro de 30 días, se está pidiendo aplazarlo al martes y creo que será lo más correcto”, añadía.

Sigue los temas que te interesan