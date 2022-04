2-5 | El Viña Albali Valdepeñas remonta frente al Betis para volver a la senda de la victoria

El Viña Albali Valdepeñas regresó a la senda del triunfo después de remontar al Real Betis Futsal y llevarse los tres puntos en San Pablo. Los béticos arrancaron el encuentro con mucha intensidad y se pusieron con un parcial a favor de 2-0 con los goles de Lin y Raúl Jiménez, pero en un minuto, los pupilos de David Ramos remontaron con los goles de Matheus Preá y Batería. Humberto volteó el marcador antes del descanso con un golazo. En la segunda mitad, los manchegos se mostraron muy sólidos en defensa y, en el tramo final, Sergio González marcó por partida doble para sentenciar el triunfo.

El primer equipo en buscar la portería rival fue el Real Betis Futsal, que quiso presentar sus intereses rápidamente con un lanzamiento de Jackson que se marchó por encima del arco visitante. Los béticos ejecutaron una falta lateral desde la estrategia que Cléber finalizó con un tiro que se fue por la derecha de la portería defendida por Edu. Los valdepeñeros respondieron con un disparo lejano de Batería que se marchó por la línea de fondo. En el minuto 8, Álvaro Otero recibió el cuero en la frontal del área y armó un potente chut que Edu despejó con una buena intervención abajo. Superado el ecuador del primer tiempo, los verdiblancos generaron una ocasión en ataque en la que Lin, a la media vuelta, finalizó a la perfección con una picadita para inaugurar el marcador en San Pablo.

Un minuto después, Jackson filtró un pase en horizontal para Raúl Jiménez que, tras controlar en la frontal del área, giró sobre sí mismo y con la zurda batió por bajo a Edu para anotar el 2-0 en el electrónico. Los de Juanito gozaban de sus mejores minutos sobre la pista y Bocao probó fortuna con tiro lejano que Edu repelió con el pie. En el minuto 15, los manchegos lograron empatar la contienda en un momento de desconexión local con un zurdazo de Matheus que se coló en el fondo de la red y, acto seguido, Batería transformó con un lanzamiento escorado desde el lateral derecho. A falta de doms minutos para el descanso, Humberto se sacó de la chistera un latigazo espectacular para voltear el marcador y convertir el 2-3 en San Pablo. En el minuto 19, los verdiblancos pudieron empatar con un doble penalti en el que Jackson no acertó en la definición.

Segunda mitad

A los dos minutos de la reanudación, Cléber lo intentó con un potente lanzamiento raso que se marchó a escasos centímetros del palo izquierdo. Los valdepeñeros contestaron con una acción de estrategia en la que Gabriel Ribeiro puso el esférico al segundo palo y Sergio González no acertó en la definición. Viña Albali Valdepeñas se aproximó con mayor asiduidad al área rival y Sergio González tuvo una nueva oportunidad con un remate desde el perfil derecho que se fue al lateral de la red. En el minuto 26, Nano sacó de banda y Batería enganchó una volea que Cidao detuvo sin mayor dificultad.

En el minuto 28, Cidao se atrevió a irse al ataque y con un peligro chut envió el cuero a la cruceta en una ocasión clarísima de gol para el cuadro bético. Lemine probó fortuna con un tiro lejano que el guardameta local repelió con las manos. A falta de dos minutos para el término del encuentro, Juanito introdujo el juego de cinco, pero a los andaluces les costó encontrar la fórmula para materializar en gol, propiciado esto por una gran defensa de los valdepeñeros. A falta de cuarenta segundos para el final, Sergio González recibió el balón en mitad de la pista, avanzó y golpeó la bola introduciéndola en la escuadra para sentenciar el encuentro y certificar la victoria valdepeñera. En una pérdida de balón, González anotó el quinto.

