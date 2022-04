2-5 | El Manzanares gana en Córdoba y se aleja del descenso

Un espectacular Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo logró tres puntos de oro en Córdoba en su lucha por la permanencia. Los hombres de Juanlu Alonso vencieron por 2-5 al conjunto franjiverde y, de paso, acabaron con la maldición del Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, una pista poco favorable para los manchegos en el pasado. Con este triunfo, los azulones mantienen la renta de tres puntos con Zaragoza y aumentan a cinco la distancia con el Real Betis Futsal.

Tocó sufrir, algo que ya no es novedad a estas alturas de la temporada, pero el sufrimiento tuvo recompensa. Tras unos minutos de tanteo, Fits estuvo cerca de inaugurar el marcador en una jugada marca de la casa, pero su disparo con la zurda salió por encima del larguero. El que no perdonó fue Daniel, que se reencontró con el gol cuando más falta le hacía a su equipo, el pívot conquense puso el balón en la escuadra de Cristian, anotando uno de los tantos de la jornada.

Dos minutos más tarde, en el siete, llegó la réplica de los blanquiverdes con una jugada individual de Zequi que despejó un inconmensurable Antonio Navarro. La tuvo también Jesulito, pero su tiro no encontró portería. Fits volvió a la pista y con él el peligro de los manzanareños, Cristian desbarató una gran ocasión del pívot de São Paulo, pero en la segunda oportunidad no pudo hacer nada. El brasileño recibió un pase de Raúl Campos y picó con calidad el esférico para subir el 0-2 al marcador. En el minuto 14, los visitantes cometieron penalti sobre Zequi, Saura fue el encargado de ejecutar, pero no pudo superar a Antonio Navarro. Los colegiados decretaron la repetición de la pena máxima al considerar que el portero estaba adelantado y el murciano volvió a adivinar la trayectoria del balón y le negó de nuevo el gol al pívot cordobés. Antes del descanso, los andaluces recortaron distancias por mediación de Jesulito. La pizarra de Josan González funcionó a la perfección. Antonio Navarro evitó el empate al sacar a Zequi un mano a mano y, poco después, el larguero se alió con el joven guardameta para desviar un chut muy lejano de Jesulito.

En la reanudación, los cordobeses trataron de buscar la portería rival en busca del tanto del empate y tuvieron unos buenos minutos en la pista de Vista Alegre. En el minuto 24, Miguelín ejecutó una falta directa al borde del área que un jugador visitante repelió a córner. En una salida de Cristian para formar un ataque local, los hombres de Juanlu Alonso recuperaron el esférico por mediación de Antonio Navarro, este chutó rápidamente y a puerta vacía anotaba el tercero de la tarde. Dos minutos más tarde, Álex Viana comandó una transición ofensiva en la que filtró un gran pase para Saura y el pívot remató de primeras enviando el esférico a la madera. En el minuto 28, Cristian Ramos protagonizó una doble intervención espectacular para salvar el tanto de Raúl Campos en una buena triangulación en ataque de los manchegos, y Daniel efectuó un potente lanzamiento que se estrelló con violencia en el palo.

En el minuto 33, los cordobeses lograron reducir la desventaja en una buena acción ofensiva en la que Zequi batió a Antonio Navarro en la tercera oportunidad. El murciano le negó el gol hasta en dos ocasiones con sendas paradas. Josan González introdujo el juego de cinco sobre el parqué, pero los locales apenas inquietaron a la ordenada defensa manzanareña. Los minutos pasaban y Raúl Campos, en pista contraria, robó el esférico y marcó a puerta vacía el 2-4 para dejar prácticamente sentenciado el triunfo. Ya en el último minuto, Humberto, de nuevo sublime en el puesto de cierre, anotó también a puerta vacía el 2-5 tras una pérdida de los cordobeses.

FICHA TÉCNICA

Córdoba: Cristian, Jesús Rodríguez, Zequi, Jesulito y Álex Viana. También jugaron: Caio, Ricardo, Lucas Perin, Saura, Ismael y Miguelín

Manzanares: Antonio Navarro, Humberto, Cortés, Raúl Campos y Fits. También jugaron: Daniel, Álvaro, Antoñito, Manu Diz, Álex Velasco y Pepote

Árbitros: Cidoncha Cortés y Salomé Vizuete. Mostraron amarillas a los locales Zequi, Jesulito y Jesús Rodríguez y a los visitantes Fits y Álvaro

Goles: 0-1 Daniel (5); 0-2 Fits (12); 1-2 Jesulito (16); Antonio Navarro (25); 2-3 Zequi (34); 2-4 Raúl Campos (38); y 2-5 Humberto (40)

Incidencias: Vigésimosegunda jornada de Liga en Primera División

Sigue los temas que te interesan