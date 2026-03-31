Tolón ficha a uno de sus exconcejales en Toledo: Pablo García será subdirector de Promoción Deportiva del CSD

El hasta ahora concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo, Pablo García Martín, asumirá el puesto de subdirector general de Promoción e Innovación Deportiva del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Al frente del puesto, el toledano se hará cargo de ámbitos como el deporte escolar, el universitario, la gestión de subvenciones, el fomento de la actividad deportiva o el mantenimiento de los centros.

Según fuentes conocedoras del nombramiento, la designación será efectiva desde este mismo miércoles 1 de abril.

García Martín ha sido concejal en Toledo desde 2019, formando parte del equipo de Gobierno de la exalcadesa Milagros Tolón, ahora ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Cabe recordar que el CSD es un organismo público adscrito al Ministerio de Educación, por lo que, con este nombramiento, Tolón ficha a uno de sus hombres de confianza en el PSOE de Toledo y durante su etapa al frente de la Alcaldía de la capital de Castilla-la Mancha.

Trayectoria

El toledano Pablo García nació en 1981 y se formó como fisioterapeuta, especializándose en Fisioterapia Deportiva.

Ha desempeñado su labor profesional en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y ha dirigido una clínica de Fisioterapia.

Su carrera política arrancó en 2019, cuando fue nombrado concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Toledo y viceportavoz del Gobierno local, cargos que ejerció hasta 2023