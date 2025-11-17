Alcázar de San Juan se convierte este fin de semana en el punto de encuentro del deporte y la salud

La inscripción al II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte, que contará con numerosos expertos, es gratuita.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) acogerá los días 21 y 22 de noviembre, viernes y sábado, el II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte. El encuentro, organizado por la Dirección General de Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, pretende convertirse en referencia para docentes, entrenadores, educadores físico-deportivos y estudiantes universitarios.

El congreso tendrá lugar en la Residencia para Deportistas de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM) y se celebra en un contexto en el que la promoción de la salud, el rendimiento deportivo y la educación integral ganan importancia en aulas, clubes y centros deportivos.

La organización ha preparado dos días de ponencias, talleres prácticos y mesas de debate con especialistas de reconocido prestigio en pedagogía deportiva, salud, nutrición, inclusión, entrenamiento y envejecimiento activo.

El Congreso tendrá horario de mañana y tarde ambos días:

Viernes: de 8:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:00 horas

Sábado: de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:00 horas

El II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte arrancará el viernes 21 con una bienvenida institucional y las primeras ponencias dedicadas a innovación didáctica en Educación Física, el uso de deportes alternativos como herramienta inclusiva y la aplicación de modelos pedagógicos comprensivos.

Durante la mañana se celebrarán tres talleres simultáneos que abordarán la modificación de juegos para reducir desigualdades, la creación de desafíos adaptados en deportes de red y muro y el diseño de juegos modificados para deportes de invasión.

La sesión de tarde estará centrada en nutrición y rendimiento en jóvenes, así como en talleres dedicados a la revisión de reglas para fomentar la inclusión, el deporte alternativo ReciGolf o la introducción del Noqball, una propuesta creada específicamente para el aula.

Segunda jornada

El sábado 22 abrirá con una conferencia sobre la inclusión del alumnado con discapacidad en Educación Física, seguida de una ponencia sobre empleo cualificado y nuevas formas de trabajo en el sector deportivo. A lo largo de la mañana se tratarán también los mitos de la nutrición deportiva, la relación entre movimiento, autocuidado y calidad de vida, y el papel del ejercicio en la salud a largo plazo.

Ya por la tarde, los ponentes se centrarán en la fuerza en adolescentes, el entrenamiento de alta intensidad para el manejo de la fragilidad en mayores y el impacto del ejercicio en la salud ósea. El programa concluirá con la mesa redonda "Vidas en el Deporte – Excelencia y Sacrificio" y el acto de clausura oficial.

El programa completo puede consultarse aquí:

La inscripción es gratuita, pero obligatoria de forma previa. Los docentes en activo en Castilla-La Mancha deben apuntarse en este enlace a través del Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP), que acreditará la formación con un mínimo de asistencia del 80 %. Los profesionales de la actividad física y el deporte pueden hacerlo aquí a través del Instituto Deporte y Vida.

Además, la Residencia para Deportistas FFCM ofrece alojamiento a precio concertado para los asistentes. Todos los inscritos recibirán una bolsa de bienvenida con materiales y obsequios de las entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Instituto Deporte y Vida, Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP), la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM), Crown Sport Nutrition y Miguelitos Ruiz de La Roda.

Días atrás, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, explicó que en este II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte se busca "formar a los colectivos que forman parte del deporte en Castilla-La Mancha", ofreciendo un espacio de actualización profesional y de intercambio científico.